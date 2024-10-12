突破百萬人簽署！ 「安寧療護」好好說再見

器捐病主中心特別舉辦公益路跑響應「世界安寧日」。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕隨著生命自主權意識的抬頭，越來越多人在健康狀況良好、意識清楚時提前規劃自己的善終安排，安寧緩和條例上路至今近25年，根據衛福部統計，截至今年9月底，已有超過100萬名國人預立安寧緩和醫療意願書，盼在臨終時好好說再見。

今天（12日）是「世界安寧日（World Hospice and Palliative Care Day）」，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（器捐病主中心）特別舉辦公益路跑響應，推廣「善終三法」，讓民眾及家人間，留下彼此對於善終自主的心聲。

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器捐病主中心董事長李明哲表示，台灣自1987年頒布「人體器官移植條例」後，許多腦死患者捐贈器官，成功挽救了瀕臨死亡的末期病患，讓台灣醫療水準與世界接軌，2000年通過「安寧緩和醫療條例」，為末期病人及其家屬提供了溫暖的選擇，在生命最後時刻保有尊嚴，也為家屬提供情感支持，2019年施行的「病人自主權利法」則進一步賦予法定成人自主決定醫療處置的權利，透過善終三法，讓民眾可以在生命歷程中擁有知情選擇、決定尊嚴的平等醫療。

衛福部醫事司司長劉越萍指出，根據衛福部統計，今年不論是安寧療護、器官捐贈、預立醫療註記，都比疫情期間提升。其中安寧緩和醫療條例上路近25年，截至今年9月底，全國已累計有超過100萬人預立意願，寫下新里程碑。

劉越萍也觀察，越來越多人開始正視並提前規劃自己的人生最後一程，像是簽署安寧緩和的民眾年齡多落在60歲到69歲間，近年則有越來越多50歲族群簽署。

衛福部統計，今（2024）年至今器捐註記已有3萬4818人、安寧療護註記有6萬5151人、預立醫療註記則有1萬9359人，均為疫情後新高。器捐病主中心副執行長柯彤文分析，過去幾年受疫情影響，推廣活動減少讓簽署銳減，目前數字已逐漸回升。另在數位化浪潮下，今年也增加以健保卡「預立安寧緩和及器官捐贈意願」線上簽署管道，縮短預立意願註記時間提升簽署可近性。

器捐病主中心今天舉辦公益路跑響應世界安寧日，推廣「善終三法」，讓民眾及家人間留下彼此對於善終自主的心聲。（記者邱芷柔攝）

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