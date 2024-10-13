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健康網》低碳飲食吃錯恐增死亡率 醫：少碰肉、這2樣要多吃

2024/10/13 07:30

醫師指出，如果在低碳飲食中，蛋白質和脂肪主要來自植物性食物，死亡風險不會增加。建議挑選含植物性蛋白質和脂肪飲食，像是豆類和雜糧類；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，如果在低碳飲食中，蛋白質和脂肪主要來自植物性食物，死亡風險不會增加。建議挑選含植物性蛋白質和脂肪飲食，像是豆類和雜糧類；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕低碳飲食是近年熱門減重飲食法，顧名思義就是降低碳水化合物，也就是醣類的攝取量，但要在飲食中提高蛋白質及優質油脂攝取。腎臟科醫師王介立指出，有研究發現，低碳飲食和高死亡風險有關，關鍵在於大多數人選擇了不健康的低碳飲食。而少吃肉、多吃植物性食物如豆類雜糧類和堅果，則能避免風險。

王介立分享在臉書專頁「王介立醫師」發文指出，過去的研究發現，低碳飲食（每天碳水攝取量占總熱量低於50%）與較高的死亡風險有關。換句話說，碳水攝取比例越低，死亡風險可能越高。

然而，低碳飲食未必不健康，王介立解釋，研究結果顯示的是，很多實行低碳飲食的人，選擇的食物內容不夠健康。低碳或高碳的定義只是根據碳水化合物、蛋白質和脂肪的比例，而不看食物的種類。

研究也發現，如果在低碳飲食中，蛋白質和脂肪主要來自植物性食物，死亡風險不會增加。可以挑選含植物性蛋白質和脂肪飲食，像是：

●全穀物（例如糙米、燕麥）、

●豆類和雜糧類（例如黃豆、紅豆）

●堅果類（例如杏仁、核桃）。

多吃原型食物少加工

王介立說明，因為低碳飲食的人通常會少吃澱粉，但至少要多吃豆類和堅果，這樣才能達到健康的低碳飲食，更簡單的大原則是「少吃一點肉」。當然，高度加工的素食產品還是要少吃，像是素肉、素火腿這類食品。不管是高碳還是低碳飲食，天然原型食物才是最健康的選擇。

另，部分民眾執行低碳飲食法時不吃水果，王介立提醒，這樣做務必要用蔬菜補足膳食纖維，熱量的缺口則要用豆類雜糧、堅果來補足，只要選擇健康的食材，低碳飲食也能有益健康。

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