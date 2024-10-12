健康網》宅配冷凍美食好方便 食藥署：注意溫度

食藥署提醒，如果低溫食品在配送過程中失溫解凍，可能造成食品衛生安全危害，影響民眾健康。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不想出門或無暇外出時，不少民眾會使用網路採買食品，其中也包含冷凍與冷藏食品，除了能輕鬆享受各地美食，同時也能活絡低溫食品宅配市場。食藥署提醒，如果低溫食品在配送過程中失溫解凍，除了會產生消費糾紛之外，更可能造成食品衛生安全危害，進而影響民眾的健康。

避開7-60℃危險溫度帶 減少細菌繁殖

食藥署指出，日常生活中是否聽過「危險溫度帶」？在7-60℃之間是細菌最容易生長繁殖的溫度，因此，許多食品會利用冷藏、冷凍的方式進行貯存。依據食品良好衛生規範準則，冷凍食品的品溫應維持-18℃以下，冷藏食品的品溫應保持7℃以下、凍結點以上。若是倉儲及配送時，未注意溫度而造成溫度上升，除了會導致細菌大量繁殖，也可能造成食品中毒，讓原本美味的食品反而成為衛生殺手。

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為確保低溫食品的品質和安全性，食藥署提醒民眾需留意以下4點：

●可靠的配送服務：選擇具備良好冷凍或冷藏設備的配送服務，確保在運輸過程中，食品能在適當溫度下保存。

●檢查包裝完整性：收到食品時，應檢查外包裝是否有破損或紙箱軟化變形？是否使用絕緣材料和密封包材，以保持食品的低溫狀態？如包裝不完整或變形，可聯繫物流業者處理。

●確認食品溫度：收到食品後，可檢查食品的狀態，觀察表面是否有冷凝水或結霜現象，如包裝表面有大量水滴或冷凍食品有部分軟化情形，可能是食品在運輸過程中溫度不符合要求，可聯繫物流業者處理。

●妥善儲存食品：收到食品後，依據包裝上的儲存說明，將食品妥善儲存於冷藏或冷凍庫內，避免與其他食品交叉污染，並將不同食品做分類儲存。

做到上述4點，就可降低食品因失溫而變質的風險，更能吃得安心。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第995期

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