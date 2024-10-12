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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》西瓜皮別亂丟！5食物堪比威而鋼 助血管放鬆

2024/10/12 17:21

醫師指出，瓜氨酸能提高血液中一氧化碳的濃度，使陰莖血管放鬆後勃起，瓜氨酸蘊藏最多的是西瓜皮。（圖取自freepik）

醫師指出，瓜氨酸能提高血液中一氧化碳的濃度，使陰莖血管放鬆後勃起，瓜氨酸蘊藏最多的是西瓜皮。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男性想增強床上功夫，不一定得依靠藥物，吃對食物也能有幫助。忠孝喜月泌尿科診所醫師廖奕安於臉書粉專「泌尿科”疣土伯” 廖奕安醫師」發文分享5種壯陽食物，包括：菠菜、鮭魚、南瓜籽、西瓜、牡蠣。

●菠菜：大力水手最愛的菠菜，也是男性的保健法寶！內含硝酸鹽可以製造一氧化氮，讓陰莖海綿體的血管放鬆並促進勃起。

●鮭魚：富含omega3優質魚油，能提升陰莖海綿體內部壓力，減少氧化傷害及纖維化，改善勃起功能，其中鱈魚、鯖魚及核桃都含有omega3。

●南瓜籽：富含左旋精氨酸，同樣能製造一氧化氮幫助海綿體血管放鬆充血，像是牛奶、優格、起司也都富含左旋精氨酸。

●西瓜：富含瓜氨酸能提高血液中一氧化碳的濃度，使陰莖血管放鬆後勃起，而瓜氨酸蘊藏最多的竟然是西瓜皮，再來才是西瓜肉和西瓜籽。

●牡蠣：牡蠣中含有礦物質鋅，能提升男性賀爾蒙濃度，增強性慾和體力，也能改善因荷爾蒙低下引起的勃起障礙，其中龍蝦、螃蟹、牛肉也都是富含鋅的食物。

廖奕安表示，透過正確的食物攝取讓性福加倍，但若勃起功能障礙已經嚴重到無法完成性行為，建議讓專業醫師協助治療。

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