健康網》晚上補鈣是好時機！ 醫授4技巧讓鈣不流失

醫師表示，無論大人小孩老人，攝取足夠的鈣質十分重要，像是牛奶、黑芝麻等食物，都含有相當豐富的鈣質；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人會透過食物有效補充鈣質，來預防骨質疏鬆，台中光田醫院骨科醫師嚴可倫分享，4技巧來讓鈣不流失，包括：建議分次補鈣、避開高纖食物、咖啡因不過量、晚上補充為佳。

嚴可倫在臉書專頁「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」表示，鈣質是人體骨骼的主要成分，更是維持牙齒、肌肉及神經健康的一大關鍵，無論大人小孩老人，攝取足夠的鈣質十分重要，像是牛奶、小魚乾、起司、海帶、黑芝麻等食物中都含有相當豐富的鈣質。

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他表示，不過想要有效補充鈣質，還有一些要點需要掌握，才能確保鈣質不會流失，達到最佳效果。

●建議分次補鈣：小腸每次能吸收的鈣質量有限，建議將鈣質分次補充，例如分早、中、晚三餐攝取含鈣食物，這樣可以增加吸收率。一次大量補充，反而可能導致身體無法完全吸收，減低鈣質利用效率。

●避開高纖食物：雖然高纖食物對腸道健康有益，但高纖食物中的草酸和植酸會與鈣質結合，形成不易被身體吸收的化合物。建議在進食含鈣的食物時，盡量避免同時食用高纖維蔬菜或全穀類食品，以免影響鈣質吸收。

●咖啡因不過量：咖啡含有的草酸會跟鈣結合並排出體外，所以過量的咖啡可能會造成鈣質流失。但愛喝咖啡或茶的也不用太擔心，適量攝取的話，不至於造成太大的影響（建議每日咖啡因攝取量不要超過300~400毫克，大約是兩杯中杯咖啡）。

●晚上補充為佳：晚間是身體骨骼修復的時間，這時候補鈣效果更好。可以考慮在晚餐後或睡前1小時補充含鈣食物，搭配維生素D更能幫助鈣質吸收，促進骨骼健康。

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