健康網》高潮後陷「聖人模式」？ 醫授3招加速重開機

醫師指出，有3個方法可以幫助男性快點脫離聖人模式，運動、新鮮感、壯陽藥物；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕床事後，您清楚自己身體的變化嗎？莊豐賓泌尿科診所院長莊豐賓指出，男女在達到高潮時，往往會進入聖人模式，這在醫學上稱為「不反應期」，男女持續時間不同，女性只要6分鐘，男性卻要25分鐘。對此，莊豐賓分享了3個幫助男性加速重開機的方法，運動、製造新鮮感，以及服用壯陽藥物。

莊豐賓在臉書專頁「幸福醫師 莊豐賓醫師」發文分享，「聖人模式」即為無欲無求、六根清淨、四大皆空，在醫學上又稱為「不應期」或「不反應期」。當人體達到高潮時，會釋放多巴胺，多巴胺會讓人感到愉悅、興奮，甚至有幸福的感覺；接著，會分泌催產素跟泌乳激素，這2個激素與多巴胺的功效不同，它們會讓人進入「平靜期」，對性刺激的反應降低，也是一種身體的保護機制，避免過度縱慾。

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莊豐賓指出，聖人模式的持續時間，男女大不相同，女生只要6分鐘；男性卻要25分鐘，足足多了4倍，而隨著體力差異和年齡老化的影響，有些男性可能要10幾個小時、甚至是好幾天，才有辦法重新啟動。

加速重開機3妙招

●運動：可以增加心血管及肌肉的功能，有氧、無氧都可以，能讓我們在性方面有更好的表現。

●製造新鮮感：新鮮感會使性慾高漲，可以透過創造一些活動來達成，如旅遊、浪漫約會、外宿等。

●服用壯陽藥物：這些藥物可以減緩一氧化氮的代謝，一氧化氮是啟動身體血管跟海綿體的重要機制，保存更多的一氧化氮，就能縮短聖人模式時間。

最後，莊豐賓分享愛愛後增進感情的妙招，他強調，男性切勿射後不理，也不要直接翻身睡覺，射後與另一半溫存30分鐘，有助於營造良好的情感關係和維持性生活品質，還能縮短不反應期。

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