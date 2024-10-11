健康網》青少年「補鐵」很重要！營養師：用牛肉做1料理

薛曉晶說，牛肉是一種極佳的鐵來源，提供了高生物價值的血基質鐵，這種鐵能更有效地被人體吸收；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對於青少年的成長，補充足夠的鐵質是非常關鍵的，而牛肉是日常飲食中優質的鐵來源。營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，記得不要挑選油花太多的部份。她還分享了「黑胡椒炒牛柳」食譜，因為覺得黑胡椒醬香氣不足、勾芡過於黏稠，因此改用黑胡椒來清炒。

黑胡椒炒牛柳

準備材料：牛肉、蔥、洋蔥、鹽、米酒、黑胡椒。

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製作方法：先將牛肉加鹽、米酒醃30分鐘。把蒜頭爆香後，加入蔥、洋蔥炒至半熟，再加入牛肉及現磨黑胡椒，炒熟即可。

小知識

薛曉晶指出，青少年成長期需要充足的鐵，來支持體內血紅素的生成，因為血紅素負責將氧氣運送到全身各部位。尤其在快速成長的青少年階段，鐵的需求量增加。特別是對於月經來潮的女生來說，鐵的攝取尤為重要，因為每月的生理期會導致鐵質流失。

牛肉是補鐵好選擇

薛曉晶說，牛肉是一種極佳的鐵來源，提供了高生物價值的血基質鐵（heme iron），這種鐵能更有效地被人體吸收。相較於植物性鐵質，血基質鐵的吸收率高，且不容易受到其他飲食中，抑制因子（如植酸、草酸）的干擾。

她提到，牛肉還含有豐富的鋅、維生素B群，這些營養素在促進免疫系統、維持能量代謝及肌肉發展中，也扮演著重要角色。多攝取富含鐵質的食物，搭配富含維生素C的蔬果（例如：青椒、番茄），還可以進一步提高鐵的吸收效果。

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