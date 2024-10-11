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健康 > 名人健康事

健康網》諾貝爾文學獎得主韓江有嚴重偏頭痛 日常護理這樣做

2024/10/11 16:29

韓江曾在著作中提及，偏頭痛毫無預警地和胃痙攣一起造訪，中斷了她的日常生活。（美聯社）

韓江曾在著作中提及，偏頭痛毫無預警地和胃痙攣一起造訪，中斷了她的日常生活。（美聯社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今年諾貝爾文學獎於昨（8日）公布，得主為53歲的南韓作家韓江，在作品《白》中提及「大約從14歲開始的偏頭痛，毫無預警地和胃痙攣一起造訪，中斷了我的日常生活」，部立豐原醫院指出，偏頭痛的護理方式有：找出誘發因素並避免、補充維生素B及含鎂食物、均衡的飲食再配合適度運動等，如持久不癒，甚至日益加重，或出現口眼歪斜、瞳孔大小不相等、肢體麻木、震顫、麻痺、行走困難等表現時，應及時告知醫師要做進一步檢查診斷，以避免其他重大疾病發生。

據台灣頭痛學會統計，全台約有200萬人受偏頭痛所苦，女性盛行率為男性的3倍，尤其是18-50歲青壯年最常見。諾貝爾委員會主席奧爾森，讚揚韓江的作品「對於身體與靈魂、生者與死者之間的連結有著獨特的認知」，其實韓江14歲時，就立志成為作家，而也是那年開始出現嚴重偏頭痛至今，她說「如果100%健康，我不可能成為作家」。

韓江說：「如果100%健康，我不可能成為作家」。（法新社）

韓江說：「如果100%健康，我不可能成為作家」。（法新社）

部立豐原醫院說明，偏頭痛是一種血管、神經系統發炎所引起的疼痛，常見症狀有頭痛劇烈常伴有搏動性疼痛，噁心嘔吐、畏光及怕吵視幻覺、偏盲等腦功能短暫障礙的先兆。

偏頭痛診斷方法

部立豐原醫院表示，如曾經至少發作過5次以上；每次發作時間4-72小時，且發作時至少有下列4項中的兩項：單側性頭痛、搏動性疼痛、疼痛程度為中度到重度、頭痛會因身體的活動而加重（或想避免此類活動）。及至少有下列一項症狀：噁心及／或嘔吐、畏光及怕吵。

偏頭痛誘發原因

●睡眠時間改變（變多或變少）。

●飲食，許多雖無科學根據，但如巧克力、酒精、人工甘味、乳酪以及某些硝酸鹽防腐劑食品，都有可能是誘因。

●情緒、壓力、荷爾蒙變化（如：女性和月經周期有關的偏頭痛）。

●氣候改變。

●光線或聲音的刺激。

偏頭痛的護理處置

●設法找出誘發因素並避免之。

●限制飲食，避免食用內含助長偏頭痛物質的食物。

●補充維生素B及含鎂食物，有益於神經系統的穩定：榖類（糙米、麥片）、豆類（黃豆）、花生、牛奶、堅果。

●少量多餐，穩定血糖。某些人會因血糖降低而引起頭痛。

醫師指出，透過補充維生素B及含鎂食物，可改善偏頭痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，透過補充維生素B及含鎂食物，可改善偏頭痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

●均衡的飲食再配合適度運動；養成正常規律的生活。

●輕微頭痛，可給予止痛劑緩解。服用藥物最好是先兆發生時立刻服藥，效果較佳。

●保持周圍環境的安靜舒適，臥床休息時頭部微抬，前額冰敷或濕敷，可緩解頭痛。

●教導自我放鬆的技巧；協助病人認清自己導致生活壓力、衝突、緊張的主要原因及解決方法。

●頭痛較輕者宜休息，勿過勞，頭痛劇烈者應臥床休息，避免用腦過度。

●房間環境要安靜、光線柔和、微暗不宜過亮。

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