健康網》市售「天然起司」怎麼挑？ 醫：選這4種成分

市售起司相當多，若想吃天然起司，要記得成分只有這4種。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市售起司五花八門，您知道該怎麼挑嗎？新陳代謝內分泌專科醫師李晨瑜表示，賣場貨架上95%都是加工起司，成分很複雜，建議民眾要避開，挑選天然起司為佳。天然起司成分大多有4種，牛奶、乳酸菌、鹽、凝乳酵素。

李晨瑜在臉書專頁「李晨瑜醫師 新陳代謝內分泌專科」發文分享，把起司當成餐間點心是個不錯的選擇。她說，乳製品對於血糖和胰島素的反應都不是很敏感，不容易造成血糖波動，即使油脂稍微高一點，如果有控制好分量，少量、選擇性的吃，對身體也是很好的。

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因此，該選哪種起司就很重要了！李晨瑜指出，她都是看「成分標示」來挑選，市售的起司很多都是非天然（加工）起司，裡面含有非常多的添加物，除了會增加熱量，蛋白質含量也沒有天然起司多；天然起司的成分較為單純，大多只有牛奶、乳酸菌、鹽、凝乳酵素4種，超過這幾種成分，基本上都可以算是加工起司。

另外，關於保存期限的差異，李晨瑜提醒，天然起司是由牛奶製成，保存期限一定不會很長；非天然的起司保存期限通常比較久，所以大多會添加防腐劑，有時還會為了增加賣相，增加色素，所以在買的時候，一定要記得看清楚成分標示。

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