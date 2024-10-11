北市抽驗「可供食用中藥」 4家藥房產品農藥超標

台北市衛生局抽驗「可同時提供食品使用的中藥材」（如白木耳、菊花等），今（11日）公布抽驗結果，共計抽驗22件產品，當中4件不符規定，包含松山區心元蔘藥行、大同區利隆行、迪隆蔘藥行，以及北投區慶豐蔘藥行的白木耳、菊花等產品有農藥超標狀況，均已通知下架。（衛生局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市衛生局抽驗「可同時提供食品使用的中藥材」（如白木耳、菊花等），今（11日）公布抽驗結果，共計抽驗22件產品，當中4件不符規定，包含松山區心元蔘藥行、大同區利隆行、迪隆蔘藥行，以及北投區慶豐蔘藥行的白木耳、菊花等產品有農藥超標狀況，均已通知下架，並移請登記公司轄內衛生局辦理，經查違規屬實可依食安法處6萬至2億元罰鍰。

衛生局表示，此次共計查驗22件產品，包含白木耳6件、菊花5件、八角4件、白胡椒3件、蓮子2件、桂圓及薏仁各1件，檢驗項目包括殘留農藥、二氧化硫，結果共4件產品（3件菊花、1件白木耳）檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定；當中菊花產品外包裝分別標示「檢驗合格」、「安心使用」、「天然生機」及內附農藥殘留檢驗合格報告，與事實不符。

請繼續往下閱讀...

衛生局說明，農藥超標違反食安法「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條可處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰；產品標示不實、誇張或易生誤解，也違反食安法，可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。針對不符規定產品，該局已命抽驗地點下架，經查來源廠商均屬外縣市，已移請所轄縣市衛生局處辦。

衛生局提醒民眾，選購中藥材作為食材，應以合格登記中藥販賣業藥商或商譽良好的食品業者為主，避免購買不明來源、不完整包裝或標示不清之商品，並應注意產品是否有發霉、蟲蛀、變色等現象；食用或烹調之前，先以清水浸泡，再簡易以流動清水沖洗，適時適量選擇適合自身體質產品。

台北市衛生局抽驗「可同時提供食品使用的中藥材」（如白木耳、菊花等），今（11日）公布抽驗結果，共計抽驗22件產品，當中4件不符規定，包含松山區心元蔘藥行、大同區利隆行、迪隆蔘藥行，以及北投區慶豐蔘藥行的白木耳、菊花等產品有農藥超標狀況，均已通知下架。（衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法