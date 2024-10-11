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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》「孕吐」3方法可緩解 醫籲4狀況需就醫

2024/10/11 14:40

孕吐通常出現在懷孕第6週左右，伴隨著噁心、食慾不振，特別是在早晨時加重，但如果合併其他不適症狀，別掉以輕心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

孕吐通常出現在懷孕第6週左右，伴隨著噁心、食慾不振，特別是在早晨時加重，但如果合併其他不適症狀，別掉以輕心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕準媽媽在孕期出現噁心、嘔吐是常見現象，但是新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，如果合併出現體重突然減輕、伴隨腹痛或頭痛、孕後期仍嘔吐，以及吐到難以進食等4狀況需就醫。

張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」指出，孕吐通常出現在懷孕第6週左右，伴隨著噁心、食慾不振，特別是在早晨時加重。大多數孕媽咪在懷孕中期會逐漸改善，但如果嘔吐持續到懷孕後期就可能不是單純的孕吐。

嘔吐次數過多 恐是健康警訊

張瑜芹提醒，準媽媽若噁心嘔吐有以下狀況，就可能不是單純的孕吐。

●嘔吐次數過多、難以進食或喝水，甚至導致脫水。

●嘔吐持續到懷孕後期。

●發燒、劇烈腹痛或持續頭痛。

●突然體重減輕。

小心胃腸炎及膽結石 應儘速就醫

●胃腸炎：伴隨腹瀉、發燒，通常是病毒或細菌感染。

●膽囊問題：懷孕期間荷爾蒙變化可能引發膽結石，會有右上腹疼痛。

●妊娠劇吐：如果孕吐太嚴重，也是會需要醫療介入，防止脫水和營養不良。

一般孕吐噁心可以這樣做

●少量多餐，選擇清淡、易消化的食物。

●避免油膩、辛辣等刺激性食物。

●可以試試喝生薑茶，或吃蘇打餅乾，能舒緩噁心感。

張瑜芹提醒，如果覺得自己難以判斷，還是及早就醫會比較保險，確保孕期健康，才是第一要務，千萬別輕忽。

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