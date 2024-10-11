健康網》結紮完別急著無套愛愛！ 醫籲等「這件事」結束

醫師表示，結紮手術後最好等射精15次，或是3個月後回醫院驗精液，確認體內沒有精蟲了，再不戴套；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人為了避孕，會選擇進行結紮手術。高雄博田醫院泌尿科主治醫師王建勝表示，結紮後若馬上無套性行為，可能會因為體內殘留的精液沒有完全排出而有懷孕風險。對此，他呼籲，進行結紮手術後，不要急著無套性愛，要等射精15次或3個月後回醫院驗精液，確認體內真的沒有精蟲了，再不戴套。

王建勝在臉書專頁「蕉給我處理 泌尿科王建勝醫師」發影片分享，通常結紮的病人都比較年輕，性生活還處於很活躍的階段，經常在手術後迫不及待的想要無套內射。他強調，此時最好還是戴套，否則可能因為體內殘留的精液沒有完全排掉，而「鬧出人命」。

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王建勝指出，在做結紮手術時，醫師都會把輸精管截斷後綁起來，放在不同的位置，但是有少部分的人，生命力非常強韌，莫名其妙又會重新接通，怎麼驗，精液裡面都還是有精子。因此他建議，最好等到射精15次，或是3個月之後回醫院驗精液，確認儲精囊跟副睪丸裡面真的沒有精蟲了，再不戴套。

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