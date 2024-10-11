邁向超高齡社會 高醫試辦在宅急症照護

94歲陳奶奶及家屬選擇在宅急症照護，醫療團隊透過生命徵象監測設備及遠距視訊，了解陳奶奶的健康狀況。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣將於2025年邁向超高齡社會，醫療需求日益增加，高雄醫學大學附設中和紀念醫院推動「在宅急症照護試辦計畫」，讓病人能夠在家中接受急症醫療照護，醫師每日透過遠距視訊看診，並提供24小時遠距健康照護。

高醫指出，94歲陳奶奶長期飽受心臟衰竭、帕金森氏症及失智症的折磨，8月因肺炎被送至高醫急診，後續經醫師評估後，家屬選擇衛福部健保署推動的「在宅急症照護」模式，讓病人在熟悉的環境中得到醫療照護，也減少住院的不便與壓力。

請繼續往下閱讀...

「在宅急症照護」是由醫師、護理師、呼吸治療師及藥師組成居家醫療照護團隊，到病人家中執行抗生素注射治療及症狀緩解的相關照護，結合虛擬健保卡進行遠距視訊醫療以及運用床邊生命徵象監測設備，量測數據會同步傳送至高醫遠距健康照護中心，24小時由護理師追蹤健康狀況。

醫師於首日實際訪視後，每日採用遠距視訊方式與陳奶奶及家屬進行視訊看診，團隊亦每天到陳奶奶家執行居家訪視與抗生素注射治療，加上24小時的「遠距健康照護電話諮詢服務」，女兒表示對照顧過程感到安心及放心，在結束抗生素療程後，也交由高醫安寧居家照護團隊延續照護。

高醫副院長林宗憲表示，宅急症照護計畫實現了從醫院端延伸到居家端的全方位健康照護網絡，以病人為中心，結合跨專業團隊，為病人量身打造個案管理計畫，優化了在宅醫療服務。此計畫的推行，不僅能減輕病人及家屬住院的焦慮，也能減少往返醫院的負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法