20歲女大生下顎戽斗 一站式正顎手術找回自信

小佳於術前、術後 2週及1個月的變化，可以看出輪廓變化及消腫情形。（彰基提供）（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕20歲的小佳（化名）在北部就讀大學，正值花樣年華的她苦於下顎戽斗，不僅影響外觀羞於見人，也因牙齒咬合不正而不利進食與消化，所幸經彰化基督教醫院正顎手術中心以「一站式正顎手術整體療程」診治，讓小佳帶著全新面貌返校，不僅重新找回自信也改善進食。

家住彰化的小佳從小下顎戽斗，且隨著年齡增長對生活造成愈來愈多影響，今年初到彰基正顎手術中心就診，由彰基正顎手術中心醫師陳良誠收治，評估以正顎手術療程改善現況。

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由於小佳目前在北部念大學，只能運用每次連假返鄉期間回診就醫，彰基正顎手術團隊決定以隱適美透明牙套搭配超音波骨刀式正顎手術，提供「一站式正顎手術整體療程」，解決北漂學子往返交通不便的困擾。

小佳於術後第3週，已經順利開始進入術後隱適美矯正療程。（彰基提供）（記者湯世名攝）

陳良誠指出，正顎手術中心一站式療程特色包含美觀的隱適美透明牙套、美製超音波骨刀促進癒合，影劇級複合性手術房掌握成果，3D模擬清晰說明計畫，以及官方line平台即時確認療程舒適性。小佳只需運用連假空檔，順道回診追蹤療程進度；學期接近尾聲時，以line預約回診及進行手術的日期。

小佳的正顎手術順利完成，術後兩周陳良誠亦運用隱適美透明牙套口腔掃描及無鋼絲的特色，開啟第二階段正顎手術術後矯正療程；經過幾週的休養，小佳已煥然一新，臉龐變得更加細緻、下巴線條流暢分明、五官更加立體。

原本表情常略帶羞澀的小佳，來門診追蹤時已經笑逐顏開，她表示對手術結果非常滿意，而且幾位已經見過她術後模樣的好朋友都說她「變可愛了！」

陳良誠強調，並非所有民眾都適合此療程；小佳在北部就學、不方便每月規律回診，但因牙齒原本排列就相對整齊，只需簡易微調，因此非常適合一站式療程，至於齒列較擁擠、凌亂的民眾，建議還是要搭配齒顎矯正專科醫師，以利得到最細緻的齒顎。

手術前透過3D模擬製作模型，得以清晰說明治療計畫。（彰基提供）（記者湯世名攝）

彰基醫師陳良誠以「一站式正顎手術整體療程」診治，讓小佳帶著全新面貌返校。（彰基提供）（記者湯世名攝）

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