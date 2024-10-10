自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》乳癌年輕化 醫籲女性逾30歲就應定期篩檢

2024/10/10 22:04

醫師建議，40歲以下、懷孕及哺乳的婦女，優先安排乳房超音波檢查。（美兆健康管理機構提供）

醫師建議，40歲以下、懷孕及哺乳的婦女，優先安排乳房超音波檢查。（美兆健康管理機構提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年10月是「國際乳癌防治月」，面對乳癌有逐漸年輕化的趨勢，美兆健康管理機構婦女保健中心醫師林文瓊建議，超過30歲以上的女性就應該定期進行乳房檢查，才能及早攔截癌細胞，並且將傷害降至最低。

根據國健署統計資料顯示，乳癌是台灣女性發生率第1名的癌症，每年有超過1萬名女性罹患，並有2000人因乳癌病逝而位居死亡率第2位。林文瓊表示，乳癌的發生率早就遠遠超過子宮頸癌，但篩檢率卻比子宮頸抹片低很多，主要原因和乳房檢查耗費時間較長、害怕輻射線傷害、害羞等因素之外，許多年輕女性認為自己不是高危險族群，以致乳癌篩檢率低。

害羞、害怕輻射線傷害等因素，再加上認為自己不是高危險族群，以致女性乳癌篩檢率低；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

害羞、害怕輻射線傷害等因素，再加上認為自己不是高危險族群，以致女性乳癌篩檢率低；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

林文瓊表示，乳癌的發病高峰通常在45至75歲之間，但近年來年輕化的趨勢明顯，30至40歲的年輕女性也面臨乳癌威脅，在美兆健檢診所診斷出的癌症病患其中更有35%不到45歲。而每年都能發現數名不到40歲的乳癌患者，國健署也宣布，自明年（114年）起放寬免費乳房篩檢的政策，擴大為40歲到75歲女性，女性應每2年應定期篩檢，以降低死亡風險。

早期發現病變 僅需切除病灶

林文瓊強調：「乳癌篩檢非常重要，千萬不要等到有症狀或自己摸到硬塊才就醫！」當自己察覺乳房出現異樣時，通常已是乳癌第2、3期。然而，定期的乳房篩檢，特別是利用乳房超音波和乳房攝影，能幫助揪出1期，甚至0期的癌變。0期及少數1期乳癌，甚至不用經歷化療，只要將病灶切除乾淨，就可以恢復健康，不論對身體或心理的影響都是最少的。

林文瓊指出，乳房檢查工具應以年齡層或需求來區分，40歲以下、懷孕及哺乳的婦女，優先安排乳房超音波檢查，而40歲以上的女性，除了乳房X光攝影外，還可搭配乳房超音波檢查，以彌補彼此之間的不足。

針對不同年齡層，醫師提供不同的乳房檢查方式。（美兆健康管理機構提供）

針對不同年齡層，醫師提供不同的乳房檢查方式。（美兆健康管理機構提供）

林文瓊強調，大部分的乳房腫塊是良性的，如良性纖維囊腫、良性纖維腺瘤等，乳房良性變化大多定期追蹤即可。不過若是實心腫瘤、形狀不規則，或是有隨著時間逐漸增長等情況，建議進一步檢查成份。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中