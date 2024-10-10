健康網》乳癌年輕化 醫籲女性逾30歲就應定期篩檢

醫師建議，40歲以下、懷孕及哺乳的婦女，優先安排乳房超音波檢查。（美兆健康管理機構提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年10月是「國際乳癌防治月」，面對乳癌有逐漸年輕化的趨勢，美兆健康管理機構婦女保健中心醫師林文瓊建議，超過30歲以上的女性就應該定期進行乳房檢查，才能及早攔截癌細胞，並且將傷害降至最低。

根據國健署統計資料顯示，乳癌是台灣女性發生率第1名的癌症，每年有超過1萬名女性罹患，並有2000人因乳癌病逝而位居死亡率第2位。林文瓊表示，乳癌的發生率早就遠遠超過子宮頸癌，但篩檢率卻比子宮頸抹片低很多，主要原因和乳房檢查耗費時間較長、害怕輻射線傷害、害羞等因素之外，許多年輕女性認為自己不是高危險族群，以致乳癌篩檢率低。

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害羞、害怕輻射線傷害等因素，再加上認為自己不是高危險族群，以致女性乳癌篩檢率低；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

林文瓊表示，乳癌的發病高峰通常在45至75歲之間，但近年來年輕化的趨勢明顯，30至40歲的年輕女性也面臨乳癌威脅，在美兆健檢診所診斷出的癌症病患其中更有35%不到45歲。而每年都能發現數名不到40歲的乳癌患者，國健署也宣布，自明年（114年）起放寬免費乳房篩檢的政策，擴大為40歲到75歲女性，女性應每2年應定期篩檢，以降低死亡風險。

早期發現病變 僅需切除病灶

林文瓊強調：「乳癌篩檢非常重要，千萬不要等到有症狀或自己摸到硬塊才就醫！」當自己察覺乳房出現異樣時，通常已是乳癌第2、3期。然而，定期的乳房篩檢，特別是利用乳房超音波和乳房攝影，能幫助揪出1期，甚至0期的癌變。0期及少數1期乳癌，甚至不用經歷化療，只要將病灶切除乾淨，就可以恢復健康，不論對身體或心理的影響都是最少的。

林文瓊指出，乳房檢查工具應以年齡層或需求來區分，40歲以下、懷孕及哺乳的婦女，優先安排乳房超音波檢查，而40歲以上的女性，除了乳房X光攝影外，還可搭配乳房超音波檢查，以彌補彼此之間的不足。

針對不同年齡層，醫師提供不同的乳房檢查方式。（美兆健康管理機構提供）

林文瓊強調，大部分的乳房腫塊是良性的，如良性纖維囊腫、良性纖維腺瘤等，乳房良性變化大多定期追蹤即可。不過若是實心腫瘤、形狀不規則，或是有隨著時間逐漸增長等情況，建議進一步檢查成份。

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