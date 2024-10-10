健康網》男性也要注意更年期！醫：超過40歲有「6症狀」速就醫

醫師表示，男性更年期中，會因睾固酮濃度下降，感到持續的疲勞，會嚴重影響工作效率，和日常生活；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有部分男性在邁入40歲以後，會有容易疲倦、性功能下降的問題。好幸福泌尿科診所院長戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文指出6症狀請盡速就醫，包括：持續的疲憊感、情緒波動和易怒、性慾下降和勃起功能障礙、體重增加或肌肉流失、睡眠問題、骨質密度減少。

●持續的疲憊感：男性更年期中最常見的症狀之一，就是感覺持續的疲勞。這種疲倦不是一兩天的問題，而是長期的精力減退。如果你發現自己沒做什麼事，但還是感到疲憊，並且難以恢復活力，這可能是睾固酮濃度下降的結果。持續的疲勞，會嚴重影響工作效率，和日常生活。

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●情緒波動和易怒：荷爾蒙變化不僅會影響體力，還會影響情緒。很多男性在更年期時，會感到易怒、焦慮，甚至有輕度憂鬱的傾向。如果你發現自己變得容易生氣，心情不穩定，甚至對生活失去興趣，這可能都是更年期的徵兆。情緒問題不僅影響你與他人的相處，也會降低生活品質。

●性慾下降和勃起功能障礙：性慾減退和勃起功能障礙，是男性更年期最敏感的話題之一。隨著睾固酮濃度下降，很多男性會經歷性慾降低，甚至出現勃起困難的情況。雖然這是自然的生理變化，但很多人可能羞於啟齒。如果你發現自己的性慾顯著減少，或出現勃起功能問題，應該及早與醫生討論，因為這些問題通常可以改善。

●體重增加或肌肉流失：隨著年齡的增長，很多人會發現自己會變胖，尤其是腹部出現三層肉，同時肌肉量下降，這也跟荷爾蒙濃度下降有關。如果體重的增加，和肌肉的流失過於明顯，且無法控制，這也可能是更年期的徵兆。

●睡眠問題：男性更年期也會影響睡眠品質，很多人在這個階段，會經歷失眠、多夢或早醒的問題。如果這些睡眠問題持續，會導致身體無法充分恢復，進而影響日間的工作效率和情緒。

●骨質密度減少：隨著睾固酮濃度的降低，男性的骨質密度也會減少，這會增加骨折的風險。如果發現自己變矮了，或者有不明原因的骨頭疼痛，這可能是骨質疏鬆的早期徵兆。

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