自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》男性也要注意更年期！醫：超過40歲有「6症狀」速就醫

2024/10/10 19:24

醫師表示，男性更年期中，會因睾固酮濃度下降，感到持續的疲勞，會嚴重影響工作效率，和日常生活；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，男性更年期中，會因睾固酮濃度下降，感到持續的疲勞，會嚴重影響工作效率，和日常生活；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有部分男性在邁入40歲以後，會有容易疲倦、性功能下降的問題。好幸福泌尿科診所院長戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文指出6症狀請盡速就醫，包括：持續的疲憊感、情緒波動和易怒、性慾下降和勃起功能障礙、體重增加或肌肉流失、睡眠問題、骨質密度減少。

●持續的疲憊感：男性更年期中最常見的症狀之一，就是感覺持續的疲勞。這種疲倦不是一兩天的問題，而是長期的精力減退。如果你發現自己沒做什麼事，但還是感到疲憊，並且難以恢復活力，這可能是睾固酮濃度下降的結果。持續的疲勞，會嚴重影響工作效率，和日常生活。

●情緒波動和易怒：荷爾蒙變化不僅會影響體力，還會影響情緒。很多男性在更年期時，會感到易怒、焦慮，甚至有輕度憂鬱的傾向。如果你發現自己變得容易生氣，心情不穩定，甚至對生活失去興趣，這可能都是更年期的徵兆。情緒問題不僅影響你與他人的相處，也會降低生活品質。

●性慾下降和勃起功能障礙：性慾減退和勃起功能障礙，是男性更年期最敏感的話題之一。隨著睾固酮濃度下降，很多男性會經歷性慾降低，甚至出現勃起困難的情況。雖然這是自然的生理變化，但很多人可能羞於啟齒。如果你發現自己的性慾顯著減少，或出現勃起功能問題，應該及早與醫生討論，因為這些問題通常可以改善。

●體重增加或肌肉流失：隨著年齡的增長，很多人會發現自己會變胖，尤其是腹部出現三層肉，同時肌肉量下降，這也跟荷爾蒙濃度下降有關。如果體重的增加，和肌肉的流失過於明顯，且無法控制，這也可能是更年期的徵兆。

●睡眠問題：男性更年期也會影響睡眠品質，很多人在這個階段，會經歷失眠、多夢或早醒的問題。如果這些睡眠問題持續，會導致身體無法充分恢復，進而影響日間的工作效率和情緒。

●骨質密度減少：隨著睾固酮濃度的降低，男性的骨質密度也會減少，這會增加骨折的風險。如果發現自己變矮了，或者有不明原因的骨頭疼痛，這可能是骨質疏鬆的早期徵兆。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中