健康網》怕跟不上、漏接訊息 「錯失恐懼症」影響工作表現

資訊過載易致產生「資訊焦慮」和「資訊疲勞症候群」，而錯失恐懼症更會影響上班族的身心健康；圖為情境照，圖中物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今天是國慶日，也是世界心理健康日，世界心理衛生聯盟（WFMH）將今年的主題訂為「職場心理健康」，根據2024年8月刊登於《SAGE Open期刊》的研究指出，「錯失恐懼症」（Fear of missing out，FOMO）加上過載的資訊是影響員工心理健康和感覺累垮的主要危險因子。

該項研究是英國諾丁漢大學心理學院和醫學院的研究者透過線上研究平台Prolific招募參與者，共有140位參加，全居住在英國，至少每天使用1次技術工具工作，透過問卷了解他們在數位化工作場所中受到其「陰暗面」的影響，這些影響被定義為壓力、過載、焦慮和錯失恐懼症，以及這些因素如何影響他們的身心健康。

請繼續往下閱讀...

結果發現，擔心錯過資訊和資訊過載的員工更有可能受苦於壓力和虛擬問責（virtual accountability）。研究也顯示，感到資訊上超過負荷以及害怕錯過資訊，對身心健康的負面影響特別顯著。

「錯失恐懼症」的定義為對於錯過重要、更新的資訊，以及建立關係和互動機會的焦慮感。

資訊過載易產生焦慮 影響身心健康

新北市土城醫院暨長庚醫院精神科醫師劉嘉逸說明，人類的資訊來源從最早的讀書到網際網路，至今5G網速讓資訊傳遞已遠超乎以往「知識爆炸」的描述；人際溝通交流，也從早期的書信到email、簡訊、line通訊軟體；從市內電話、手機到視訊通訊。其速度與即時性幾乎已達需「立即溝通回覆討論」。

劉嘉逸表示，資訊過載可能致使我們產生「資訊焦慮」和「資訊疲勞症候群」。在講求效率，重視「資訊管理」及「數位工作」的職場，更可能發生因資訊超載和擔心錯過訊息的恐懼與焦慮；英國的研究提醒我們，此種焦慮會影響員工心理健康，甚至造成崩潰，影響生產力與離職率。

劉嘉逸建議，組織機構及單位主管，應關注內部資訊的管理以及數位平台的設計，避免過度的資訊負荷。同時幫助員工減輕壓力，教導如何因應焦慮與恐懼，加強個人心理素質，增加團體成員間的互動與支持，及提供專業諮商服務。

專家建議2方法改善 籲雇主多關心員工

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，在數位化工作環境中，員工可從身體狀況與工作效能是否明顯改變來覺察，像是常感到焦慮、不安、緊張，甚至睡不著，這些現象代表有過多的壓力與負荷。

可用條列式檢視自己的工作與身心狀況，是不是工作效能下降或一直覺得吃不消、悶悶不樂，之前很感興趣的現在什麼都不想做，甚至經常感冒、身體出現疱疹等現象，都是健康的警訊。

●與主管討論：檢視自己是否常在下班時間查看信件或社群、必須頻繁的進行工作互動，像是接收主管的指令、搜集資料及完成，可和主管說明自己的焦慮感，討論調整工作模式；

●建立規律感：工作難免用到額外時間，可限定查看社群、信箱的次數和間隔，不用「隨時」，例如一或兩小時看一次，看完不須立刻處理，一段時間後能讓自己比較放鬆。

葉雅馨提醒，雇主要能接受員工的已讀不回，並和員工保持充分溝通與適度關心，例如下班後不傳工作訊息，緊急且有時效性的工作可先跟員工討論，確認建立一致的工作互動管道與文化，有助於降低員工怕錯過訊息的焦慮感，其次應積極注意員工的請假狀況和工作表現變化，例如病假變多，原很快完成的工作卻延遲或交不出來，透過觀察適時給予幫助，避免員工在數位化工作中累垮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法