健康網》「3水果」沾醬新吃法！柚子配「它們」像生魚片

農糧署說，柚子也能搭配山葵和醬油，展現生魚片風味；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水果沾醬吃，風味應該很獨特，你吃水果會沾醬嗎？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，特別的「水果沾醬」吃法，除了沾砂糖、薑末及醬油的，經典番茄切盤；南部地區還有以蒜末、醬油，搭蓮霧的特別組合；就連柚子也能搭配山葵和醬油，展現生魚片風味。

農糧署指出，早年農村社會，因改良技術較不成熟、或逢盛產期等原因，傳統農家為不浪費食物，常會配上不同醬料，為水果增鮮提味。現今國產水果品質，及甜度均高，偶爾搭配沾醬襯托，能品嚐到不同風味。

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水果沾醬 蹦出新滋味

●柚子 山葵+醬油：鹹嗆醬汁增添層次，柚子清甜解膩，口感有如生魚片。

●番茄 砂糖+薑末+醬油：鹹甜調和番茄風味，有加入梅粉、甘草粉，或中藥材的獨特配方。

●蓮霧 蒜末+醬油：鹹辣醬汁風味狂野，搭配清脆的蓮霧，口感帶出淡淡甜味。

農糧署提醒，適量醬料有助提升食物的美味，勿攝取過量以影響健康，代謝疾病族群朋友，請依照醫師指示食用。

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