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健康 > 傷病癌症 > 外傷

空中救護士化身馬路小天使 勇救車禍傷者

2024/10/10 13:14

洪大鈞提供傷者協助，直至救護車到來接手。（洪大鈞提供）

洪大鈞提供傷者協助，直至救護車到來接手。（洪大鈞提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖駐地醫療直昇機凌天航空，24小時守護澎湖民眾的健康，除了擔任澎湖醫療空中守護神角色之外，隨機的空中救護士洪大鈞甫完成接送病人任務後，在馬公市區遇到車禍，雖然相當疲憊，但仍義不容辭停車，下車協助傷者治療，直至救護車到達，才功成身退悄悄離去。

昨（9）日晚間7時38分，在馬公市三多路與光榮街口，發生一起機車衝撞行人車禍，機車騎士無受傷，行人主訴胸口及背部疼痛，意識清楚，在凌天航空醫療直昇機，擔任空中救護士的洪大鈞剛好開車路過，立即下車協助，直至晚間7時48分救護車抵達，接手傷者救護工作，洪才離開現場。

救護車接手後，將傷者送三總澎湖分院救護。洪大鈞並非凌天航空醫療直昇機救人第一例，前輩莊少慈、陳萬昇，都分別在馬公車禍、高雄機場路倒行人，都曾協助救護傷者，充分展現醫護人員，以救人為天職的責任心，也是凌天航空進駐澎湖以來，一直標榜救人第一的目標。

2001年出生的洪大鈞，來自台中，家中經營旅遊業，事業版圖延伸至吉貝離島，但未從事旅遊業，加入救護士行列，除了救護工作外，也擔任義消職務，加強本職學能訓練，轉職凌天航空醫療直昇機空中救護，也是本能義務加入車禍救護，成功扮演好空中救護士與馬路小天使的工作。

凌天航空空中救護士洪大鈞，搖身一變成為馬路小天使。（洪大鈞提供）

凌天航空空中救護士洪大鈞，搖身一變成為馬路小天使。（洪大鈞提供）

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