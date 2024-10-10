自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

竹市喜迎9名國慶寶寶誕生 市府送上生日禮

2024/10/10 13:06

竹市喜迎9位國慶寶寶誕生。（市府提供）

竹市喜迎9位國慶寶寶誕生。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市截至中午12點喜迎9名國慶寶寶，市府表示和全體市民一同分享迎接新生命的喜悅，並送上國慶生日禮給國慶寶寶，包括集乳袋、嬰兒包巾、固齒器、提杯等，祝福寶貝們健康茁壯，迎接美好未來。

衛生局表示，根據竹市醫療院所統計，截至今日中午12點，竹市已迎來9名國慶寶貝誕生，男生5名、女生4名，其中自然產8人、剖腹產1人，目前尚有1名產婦待產中，期盼也能在雙十國慶日順利迎接健康可愛的國慶寶寶。

新竹國泰醫院生產的黃小姐分享，在備孕、懷孕遠比原本想像的困難重重，托育、養育方面更是充滿挑戰，而竹市新推行的各項福利措施，除可使用好孕專車，讓懷孕、產檢期間的交通更安心，此外，寶寶出生後的托育環境品質的提升，也讓她對寶貝未來的成長養育環境感到放心。她肯定市府「0至6歲市府養」政策，有市府的支持，更有信心迎接未來的育兒挑戰。

衛生局長陳厚全指出，竹市大力推動親餵母乳，打造媽媽安心哺乳的友善環境，目前全市已設置132處哺集乳室，其中自願設置哺集乳室共79處，讓每位媽媽無論在公共場所或職場都能輕鬆兼顧工作與育兒。母乳內含多種活性物質，如免疫球蛋白、生長因子等，為寶寶提供天然的免疫支持，減少過敏風險，給寶寶最珍貴的健康呵護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中