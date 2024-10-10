竹市喜迎9名國慶寶寶誕生 市府送上生日禮

竹市喜迎9位國慶寶寶誕生。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市截至中午12點喜迎9名國慶寶寶，市府表示和全體市民一同分享迎接新生命的喜悅，並送上國慶生日禮給國慶寶寶，包括集乳袋、嬰兒包巾、固齒器、提杯等，祝福寶貝們健康茁壯，迎接美好未來。

衛生局表示，根據竹市醫療院所統計，截至今日中午12點，竹市已迎來9名國慶寶貝誕生，男生5名、女生4名，其中自然產8人、剖腹產1人，目前尚有1名產婦待產中，期盼也能在雙十國慶日順利迎接健康可愛的國慶寶寶。

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新竹國泰醫院生產的黃小姐分享，在備孕、懷孕遠比原本想像的困難重重，托育、養育方面更是充滿挑戰，而竹市新推行的各項福利措施，除可使用好孕專車，讓懷孕、產檢期間的交通更安心，此外，寶寶出生後的托育環境品質的提升，也讓她對寶貝未來的成長養育環境感到放心。她肯定市府「0至6歲市府養」政策，有市府的支持，更有信心迎接未來的育兒挑戰。

衛生局長陳厚全指出，竹市大力推動親餵母乳，打造媽媽安心哺乳的友善環境，目前全市已設置132處哺集乳室，其中自願設置哺集乳室共79處，讓每位媽媽無論在公共場所或職場都能輕鬆兼顧工作與育兒。母乳內含多種活性物質，如免疫球蛋白、生長因子等，為寶寶提供天然的免疫支持，減少過敏風險，給寶寶最珍貴的健康呵護。

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