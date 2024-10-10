少子化發威？彰基喜迎5名國慶寶寶 秀傳掛0

今天雙十國慶，彰化基督教醫院體系共有5名國慶寶寶降臨，與國家同一天生日。 （彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕與國家同慶！今天雙十國慶，許多和國家同一天生日的國慶寶寶們也報到，彰化基督教醫院體系共有5名國慶寶寶降臨，但彰化秀傳醫院直到下午1點卻罕見的一個都沒有，令醫護直呼「可能與少子化有關」；彰基總院與秀傳醫院分別還有4位、1位孕婦待產中；新生兒父母對於能與國家同一天生日都相當喜悅。

今天到下午1點為止，彰化基督教醫院總院有4名國慶寶寶來報到，其中1名女嬰是剖腹生產，迫不及待選在今天來報到，其餘3名都是自然產，媽咪與醫護人員都十分開心。有新手爸媽說，他們完全沒有預期到第1胎會在國慶日當天誕生，未來只要雙十國慶，他們都要帶小孩去參加升旗活動，讓生日更有意義，也可以跟國家一起慶生。此外，鹿港基督教醫院也有1名男嬰是自然產。

請繼續往下閱讀...

彰基表示，這5名國慶寶寶體重都在2900至3200公克之間，都相當健康；此外，彰基體系還有4位待產婦，預計都是今晚生產，4位待產產婦都是第1胎，能夠與國家同一天生日，心情都相當雀躍。

去（2023）年至少有3名國慶寶寶的彰化秀傳醫院、彰濱秀傳醫院，今天直到下午1點為止罕見的1個新生兒都沒有，讓醫護人員相當意外，不過彰化秀傳有1名孕婦待產中，另外還有1名孕婦預約下午要來待產。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法