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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

子宮頸閉鎖不全 安胎4個多月喜迎國慶女娃

2024/10/10 12:03

中醫大新竹附醫今天早上10點不到就有3個國慶寶寶誕生。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫今天早上10點不到就有3個國慶寶寶誕生。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院今（10）天雙十節有大喜，因為一早該院除了喜迎3個國慶寶寶其中1名女寶，懷孕進入第16週時，產檢發現母親子宮頸已經打開，羊膜袋也掉到了陰道，有随時流產的風險，經安排住院把子宮頸縫合，歷經4個多月的臥床安胎， 終於在今天上午9點9分剖腹順利誕下了這個國慶女娃。

這名女寶媽的婦產科主治醫師吳秉忠說，這個女娃是媽媽的第2胎，當時發現媽媽子宮頸打開，羊膜袋已經掉到陰道後，立刻安排母親住院做子宮頸環紮手術，先把羊膜袋推回子宮，並把子宮頸縫合。

之後這個媽媽也勇敢歷經長達4個多月、共132天的臥床安胎期，這段期間孕婦吃喝拉撒都只能在床上，還得接受各式安胎藥、抗生素等的治療，非常不容易。

吳秉忠說，子宮頸閉鎖不全堪稱懷孕的沈默殺手，發生的主因是子宮頸無法承受懷孕時胎兒的壓迫，因此在第2孕期時子宮頸就因壓迫而擴張，發生時往往沒有預兆，典型症狀常是在第2孕期突有無痛性的陰道出血，就醫時就已發現子宮頸擴張並随之流產，病程又急又快，且復發率高，會造成反覆流產。

他說，幸運的患者能透過子宮頸環紮手術及時綁住子宮頸、加強子宮頸的強度，輔以安胎藥物治療，避免子宮頸擴張、流產。

所以產檢過程應詳細告知醫師自己的病史，並注意是否有出血、宮縮等症狀，也留意子宮頸狀況，必要時與醫師討論安胎手術治療。

中醫大新竹附醫統計，今天早上10點前，該院總共有3個國慶寶寶報到。先是凌晨0點19分，1名自然產男寶寶降生了，體重約2930克，接著早上7點50分，新竹縣準備升旗之際， 1名約重3065克的女寶剖腹產後平安誕生，接著9點9分就是前述媽媽歷經安胎辛苦而得的女寶，體重約有3000克，院內一片喜氣洋洋。

中醫大新竹附醫婦產科醫師吳秉忠（中）跟圖左下的女寶媽合作，歷經胎內手術、安胎等過程，今天終於歡喜剖腹迎出圖中這個一度可能不保的小女嬰成國慶寶貝。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫婦產科醫師吳秉忠（中）跟圖左下的女寶媽合作，歷經胎內手術、安胎等過程，今天終於歡喜剖腹迎出圖中這個一度可能不保的小女嬰成國慶寶貝。（中醫大新竹附醫提供）

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