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健康網》「龍葵」能做佳餚能入藥 藥師：掌握2點防中毒

2024/10/10 11:31

藥師指出，龍葵就是「烏甜仔菜」或「烏籽仔菜」，它的嫩葉及果實皆可食用，除了入菜也能入藥。（資料照）

藥師指出，龍葵就是「烏甜仔菜」或「烏籽仔菜」，它的嫩葉及果實皆可食用，除了入菜也能入藥。（資料照）

文／曾敏惠

龍葵是鄉野間常見的草本植物，大家對這名稱肯定較不熟悉，其實龍葵就是我們熟知的「烏甜仔菜」或「烏籽仔菜」，它的嫩葉及果實皆可食用，是我們餐桌上的佳餚。除此之外，龍葵亦屬於民間草藥，具有清熱、利尿、活血、解毒功效。目前臨床上對龍葵亦有相當的研究，可應用於多種癌症、急性腎炎、泌尿道感染、支氣管炎、高血壓等。

認識龍葵

龍葵最早記載於隋唐年間的《藥性論》，其中有提到「龍葵，臣。能明目，輕身。若能生食得苦者不食他菜，十日後則有靈異、不與蔥薤同噉」。

龍葵Solanum nigrum Linnaeus為茄科（Solanaceae）一年生草本植物，其乾燥全草皆可入藥，主要分布於溫帶、亞熱帶和熱帶區域，在台灣相當常見。其別名有烏甜仔菜、烏籽仔菜、烏子茄、苦葵、天茄子、老鴉眼睛草、水茄、苦菜…等的稱呼。

龍葵藥理研究

龍葵含有苷類甾體生物鹼（約0.04%）、龍葵鹼（茄鹼solanine）、澳洲茄明鹼（茄達鹼solasodamine）、澳洲茄邊鹼（茄邊鹼solamargine）、澳洲茄鹼（茄解鹼solasonine） 還有龍葵定鹼（solanigridine）。龍葵鹼水解後的苷元是龍葵胺（ salanidine），其餘各鹼水解後的苷元是澳洲茄胺（solasodine）。另外，龍葵尚含有龍葵多糖、皂苷、少量的阿托品及維生素、胺基酸、色素、樹脂，龍葵漿果的萃取液中還含有酯、羧基化合物、甾醇、酚性化合物等。

藥師指出，食用過量龍葵鹼會中毒，但無須過於擔心，以60kg的人為例，需服用50顆以上的「成熟龍葵果」才會出現中毒。（資料照）

藥師指出，食用過量龍葵鹼會中毒，但無須過於擔心，以60kg的人為例，需服用50顆以上的「成熟龍葵果」才會出現中毒。（資料照）

龍葵鹼中毒症狀

食用過量龍葵鹼一開始會出現喉嚨癢感及燒灼感、上腹燒灼感或疼痛，接著出現腸胃炎症狀，劇烈吐瀉導致脫水、電解質絮亂、血壓下降。此外，還有頭暈、頭痛、輕度意識障礙、呼吸困難，重症會因心臟衰竭、呼吸麻痺而死亡。

龍葵可以吃嗎？

茄科植物大多具有生物鹼毒性，龍葵也不例外，其所含的龍葵鹼苷主要通過抑制乙醯膽鹼酯酶（acetylcholinesterase）的活性引起中毒反應。但無須過於擔心，因出現中毒症狀所服用的龍葵鹼（solanine）需要達到2mg/kg以上的劑量，以60kg的人為例，需服用50顆以上的「成熟龍葵果」才會出現中毒。

特別註明是龍葵未成熟的果實中所含的生物鹼苷（約含4.2%）含量最高，在食用上較易出現中毒，須特別注意。

龍葵與光果龍葵比一比

目前龍葵類植物在台灣常見的有兩種，為一開始提到的龍葵Solanum nigrum Linnaeus，另一種為光果龍葵Solanum americanum Miller因為長相相似常會被當成同一種植物，其比較如下：

龍葵與光果龍葵比一比。（圖取自《藥師週刊》）

龍葵與光果龍葵比一比。（圖取自《藥師週刊》）

謹記果實成熟、不過量

龍葵與光果龍葵植物型態相似，讓人無法立即辨識，主要差異在於花萼型態可以辨別，兩者皆可成為餐桌上的佳餚，在享受其美味時，要注意不過量及果實一定要成熟，可降低中毒的機率。另外提醒目前藥用的品項龍葵勿與光果龍葵混淆。

（作者為彰基中醫藥局藥師，本文取自《藥師週刊》2381期2382期

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