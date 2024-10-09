健康網》擬改指示藥惹議！ 事後避孕藥常見QA一次看

醫師提醒，如果在服藥以前就已經懷孕、已經排卵，則事後避孕藥失敗機率會大大提升；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕事後避孕藥近日成為醫、藥界熱議話題，起因為事後避孕藥（Levonorgestrel）目前屬於處方藥，衛福部食藥署重啟討論是否改為指示藥，但因爭議大諮詢會議未達共識，暫緩轉類。究竟事後避孕藥效果如何、會不會傷身、何時吃效果最佳？新光醫院生殖醫學中心主任李毅評針對常見問題一次解答。

事後避孕藥怎麼吃？

李毅評指出，使用事後避孕藥，必須在性行為後72小時內服用，越快使用效果越好。如果在服藥以前就已經懷孕、已經排卵，則事後避孕藥失敗機率會大大提升。另外事後避孕藥也不具有墮胎的效果喔！

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李毅評表示，事後避孕藥種類分為一代與二代，成分不同，服用事後避孕藥時間也不同：

1.第一代事後藥，性行為後72小時內使用：第一代事後藥為單一高劑量黃體素（Levonorgestrel），在性行為後24小時內服用，成功率高達95%。隨時間延長，48小時內避孕率降到85%，延遲至72小時內使用，避孕成功率只有大約58%。

2.第二代事後藥，性行為後120小時內使用：第二代事後藥為黃體素接受器調節劑（Uliprsital acetate），第二代事後藥相較第一代藥物有效的投藥時間比較長，在事後120小時內服藥，成功避孕率為98%，72小時內服藥避孕效果更好。

醫師指出，使用事後避孕藥，必須在性行為後72小時內服用，越快使用效果越好；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

事後避孕藥副作用有哪些？

李毅評說明，常見事後藥副作用：頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、疲倦。大多數人在服用事後藥的24小時內會緩解；但若服用事後藥後2-3小時內嘔吐，建議再補服一粒，以免藥物被吐出了，若以前就曾出現事後藥嘔吐副作用，建議也可以和醫師諮詢，是否需要提前使用止嘔藥物。

至於事後避孕藥傷身說法，他說，其實使用事後避孕藥傷身沒什麼根據，主要是事後避孕藥使用了高劑量的荷爾蒙來抑制排卵、干擾內膜，容易造成月經紊亂，因此不建議常用。

李毅評也提醒，事後避孕藥是醫師處方藥物，需要憑藉醫師處方籤才能取得或到藥局購買，藥局無法直接販售，當然藥妝店更不能夠販售事後藥。且事後避孕藥無法作為常規使用，如有避孕需求建議採取使用保險套、避孕器、事前避孕藥等方式。

醫師表示，事後避孕藥無法作為常規使用，如有避孕需求建議採取使用保險套、避孕器、事前避孕藥等方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

藥品分三級 認識指示藥

另外，食藥署指出，我國藥品依其安全性分為三級，分別為處方藥、指示藥與成藥。

處方藥：由醫師診斷，開立處方箋，再由藥師調劑給藥、指導用藥方法及注意事項，且不得在大眾媒體廣告。

指示藥：民眾可自行在藥局購買，但須經醫師、藥師或藥劑生指示，並依仿單（說明書）方法使用，常見綜合感冒藥等。

成藥：不需醫藥專業人員指示，可自行購買，但使用前應閱讀外盒或仿單，如綠油精、白花油及一般止癢外用液劑等。

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