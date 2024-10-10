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健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》濫用「處方藥」恐危及生命！ 一堆人做錯

2024/10/10 13:01

食藥署表示，即使相同的症狀（如高血壓），也不能吃對方的藥，因為每個人的身體狀況都不一樣；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署表示，即使相同的症狀（如高血壓），也不能吃對方的藥，因為每個人的身體狀況都不一樣；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日常的小病痛，通常到藥局購買非處方藥（成藥），就能舒緩症狀，但有些一定要醫師開立處方才能取得。食藥署說明，錯誤使用「處方藥」，可能危及生命或延誤治療。未遵循常規或醫師指示使用處方藥，例如：使用他人的藥物、服用未經醫師開立的處方藥，都屬於處方藥濫用。

食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文表示，即使相同的症狀（如高血壓），也不能吃對方的藥，因為每個人的身體狀況都不一樣。醫師會根據個人狀況，選擇最適合的藥物，別人的藥物很可能不適用在自己身上。

不用常去醫院 也可拿到藥

食藥署提到，慢性處方箋最多可以開立三個月，也就是一年只需要回診4次！若需看多個科別，也可請醫師幫忙整合處方，減少就診次數。若病情穩定，也可在家附近的診所追蹤控制。

回診的藥相同 也不可自行購買

食藥署表指出，自行購買的處方藥品，並不會被記錄於病歷或健保藥歷當中，這就可能引發許多問題。像是醫師重複開立，造成藥物過量；無法監控藥物交互作用；無法即時監控，血中濃度或生化數值，不知調整劑量或停藥的時機；如果發生嚴重藥物副作用，無法獲得藥害救濟。

別嫌看診貴而不就醫

食藥署表說，有些人會覺得看診很貴很麻煩，乾脆自己買藥就好。但掛號看診費用包含了，醫師和藥師的專業把關，他們的專業權限是社會對其專業，與倫理操守的信任，也是維護公共健康的重要機制。如果只想著省錢，最後很可能連自己的健康和性命都省掉了！

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