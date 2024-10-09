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健康網》全台20萬男性有風險 醫曝慢性攝護腺發炎6症狀

2024/10/09 20:58

醫師指出，攝護腺發炎可能導致尿路通道的改變，細菌更容易進入尿道並引發感染；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，攝護腺發炎可能導致尿路通道的改變，細菌更容易進入尿道並引發感染；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕反覆的泌尿道感染可能是慢性攝護腺發炎導致！三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文指出，慢性攝護腺發炎是相當常見的疾病，台灣粗估有20萬的男性有這方面困擾，常見6個症狀，包括：排尿困難、會陰部或骨盆區域疼痛、性功能障礙、持續不適或疲勞、精液異常、反覆的泌尿道感染。

●排尿困難：這是最常見的症狀，因為攝護腺位於膀胱下方，並包圍尿道，當攝護腺發炎時，會導致尿道受到壓迫，從而引起排尿問題。包括頻尿、尿急、排尿疼痛等等，都是可能出現的狀況。

●會陰部或骨盆區域疼痛：會陰部是位於蛋蛋和肛門之間的區域，這裡指的疼痛，可能是持續性的鈍痛，或偶爾的刺痛。此外，疼痛也可能擴散到其他部位，如下背部、腹股溝甚至大腿內側。這種不適感常常讓患者坐立不安，影響正常的活動和工作。

●性功能障礙：由於慢性攝護腺發炎位於生殖系統的重要部位，許多男性在患病期間會經歷性功能障礙。包括因疼痛或發炎影響，導致的勃起功能障礙。或是一些患者，可能會在射精時會感到疼痛。另外，由於長期疼痛和不適，許多男性會經歷性慾減退，對性生活失去興趣。

●持續不適或疲勞：上述症狀各種持續性的不適和疲勞感，都可能會讓人感到身心俱疲。患者可能還會感到全身無力、疲勞感加重，甚至影響情緒。長期的慢性疼痛和不適，也會導致壓力和焦慮，進一步影響生活品質。

●精液異常：有些患者會有精液異常的狀況，包括精液量減少、精液顏色變異，比如變得偏黃或帶有血絲。這是由於發炎影響了前列腺的正常功能，從而影響了精液。

●反覆的泌尿道感染：這也是常見狀況，由於攝護腺發炎可能導致尿路通道的改變，細菌更容易進入尿道並引發感染。泌尿道感染的症狀，包括尿液異味、尿液混濁、頻繁排尿和尿痛等。

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