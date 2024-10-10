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健康網》「豬肉起司蛋餅」當早餐！ 營養師：含3份蛋白質
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕不知道早餐要吃什麼？營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享很久沒做的「豬肉起司蛋餅」，食材和作法都很簡單，而這餐可獲得3份蛋白質（肉2份、雞蛋1份）。想知道自己吃的肉有幾份蛋白質，可在拆包裝前，先看重量和片數，換算一下就知道應該吃幾片，1份蛋白質大約是35克的肉。
豬肉起司蛋餅
準備材料：
豬肉薄片4片（約74克）、雞蛋1顆、起司1片、蛋餅皮1片。
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製作方法：
1.先用少量醬油醃漬豬肉，在把肉煎熟。
2.將蛋打散倒入鍋中，趁上面還沒熟前，放上蛋餅皮，等待時機後翻面。
3.最後擺上肉片、起司捲起，切塊就完成了。
水果赤藻糖醇果凍
薛曉晶說，颱風天後因葡萄漲價，所以換成含有葡萄的無糖果凍，裡面加的是赤藻糖醇，還是有一點甜味。「果汁不能取代水果，這種果凍可以嗎？」她認為，偶爾吃是可以的，因為裡面真的有水果，而且沒有額外添加糖。日本研究指出，赤藻糖醇幾乎不會刺激，血液中的胰島素和血糖；缺點是價格較貴，且可能容易脹氣或腹瀉。
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