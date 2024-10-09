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健康網》除了耍帥還能保護手腕 醫曝護腕4功效
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕在健身房重訓，或是籃球場上打球，總會看到有人帶著護腕，除了看起來帥氣，對手腕的保護也有幫助。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，護腕4大功效，包括：提供支撐穩定、減少壓力疲勞、加壓保護關節、維持正常角度。
陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文指出，手腕其實是運動過程中很容易扭傷、挫傷的部位，加上平時做事都會需要依賴雙手，因此手腕的保護可是一點也不能輕忽。
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●提供支撐穩定：護腕能夠在運動時給予手腕關節額外的支撐，讓手腕保持穩定，避免過度拉伸或不當使用，特別是在進行推、拉等大動作時。
●減少壓力疲勞：長時間的運動或重訓容易讓手腕承受過大的壓力。護腕能有效分散這些壓力，減少疲勞感，幫助你延長運動時間，避免手腕提早力竭。
●加壓保護關節：護腕的加壓設計能減少手腕的震動與衝擊，特別是對於有舊傷或關節較脆弱的人，更能提供額外的保護。
●維持正常角度：運動時，護腕能幫助手腕保持在正確的角度，避免不必要的扭轉，減少意外受傷的機會；若是有受傷（如腕隧道症候群），配戴護腕則可以限制部分的手腕活動，減輕不適的感覺。
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