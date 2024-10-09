自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》除了耍帥還能保護手腕 醫曝護腕4功效

2024/10/09 20:46

醫師表示，護腕能夠在運動時給予手腕關節額外的支撐，讓手腕保持穩定，避免過度拉伸或不當使用。（圖取自freepik）

醫師表示，護腕能夠在運動時給予手腕關節額外的支撐，讓手腕保持穩定，避免過度拉伸或不當使用。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在健身房重訓，或是籃球場上打球，總會看到有人帶著護腕，除了看起來帥氣，對手腕的保護也有幫助。板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，護腕4大功效，包括：提供支撐穩定、減少壓力疲勞、加壓保護關節、維持正常角度。

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文指出，手腕其實是運動過程中很容易扭傷、挫傷的部位，加上平時做事都會需要依賴雙手，因此手腕的保護可是一點也不能輕忽。

醫師提醒，手腕是運動過程中很容易扭傷、挫傷的部位；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，手腕是運動過程中很容易扭傷、挫傷的部位；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

●提供支撐穩定：護腕能夠在運動時給予手腕關節額外的支撐，讓手腕保持穩定，避免過度拉伸或不當使用，特別是在進行推、拉等大動作時。

●減少壓力疲勞：長時間的運動或重訓容易讓手腕承受過大的壓力。護腕能有效分散這些壓力，減少疲勞感，幫助你延長運動時間，避免手腕提早力竭。

●加壓保護關節：護腕的加壓設計能減少手腕的震動與衝擊，特別是對於有舊傷或關節較脆弱的人，更能提供額外的保護。

●維持正常角度：運動時，護腕能幫助手腕保持在正確的角度，避免不必要的扭轉，減少意外受傷的機會；若是有受傷（如腕隧道症候群），配戴護腕則可以限制部分的手腕活動，減輕不適的感覺。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中