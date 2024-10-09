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健康 > 護眼顧齒

高齡化、3C加速「惡視力」 65歲以上每4人就有1人白內障

2024/10/09 16:53

中華民國眼科醫學會於10月9日發表了「國人眼睛老化疾病認知大調查」，呼籲民眾重視視力健康。（記者邱芷柔攝）

中華民國眼科醫學會於10月9日發表了「國人眼睛老化疾病認知大調查」，呼籲民眾重視視力健康。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕白內障是老年人視力衰退的主要原因，國健署調查，65歲以上國人有28.4%罹患白內障，相當於每4人就有1人。隨著台灣邁入超高齡化社會，醫師提醒，若不及時治療，白內障可能引發青光眼等更嚴重的問題，視力下降不僅影響日常生活和獨立性，也會帶來情緒上的負面影響。

每年10月的第二個星期四是「世界視覺日」，中華民國眼科醫學會於10月9日發表了「國人眼睛老化疾病認知大調查」，呼籲民眾重視視力健康。調查從網路蒐集1047份有效問卷，結果顯示，超過九成的受訪者對老年眼疾有一定的認知，但超過半數民眾仍對白內障手術存有疑慮，擔心手術失敗或影響日常生活。

台大醫院眼科部主治醫師侯鈞賀表示，白內障手術是將混濁的水晶體換成人工水晶體，手術的復發率僅約5%，且若復發可用雷射簡單處理，不需再次手術。雖然術後有可能出現乾眼症、視野變差、飛蚊症加劇或閃光感等短暫不適，但通常一段時間後就能適應，若不及時治療，則可能引發青光眼等更嚴重的後果。

侯鈞賀也指出，白內障最常見於55歲以上民眾，但隨著3C產品的普及，也有年輕化趨勢，白內障症狀包括視力模糊、對光線敏感等，值得注意的是，部分患者會誤把其他眼疾當作白內障，延誤治療時機，因此當視力出現問題，就應立即就醫檢查揪出病灶。

中國醫藥大學附設醫院眼科部主治醫師田彭太補充，另一個常被忽略的老年眼疾是糖尿病視網膜病變，這是台灣中老年人失明的重要原因之一，除了控制血糖，早期發現和治療是預防失明的關鍵。

中華民國眼科醫學會理事長王一中表示，隨著台灣老年人口逐年增加，視力不佳帶來的身心問題也越來越明顯，許多長者因為白內障未被及時治療，導致心情低落、食慾不振。

此次調查也發現，有63.9%的受訪者有眼睛疲勞乾澀的症狀，看似普遍的問題，其實是眼睛發出的警訊。國健署婦幼健康組副組長蔡維誼提醒，近視每增加100度，白內障、青光眼及黃斑部病變的風險就會增加20％至60%，從小保護視力，才能有效降低這些眼疾風險。

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