健康網》預防孩子駝背 醫授5招：正確姿勢這樣「坐」

醫師提醒，預防孩子駝背，在學習時保持正確的坐姿非常重要；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕駝背會影響孩子的體態，該如何預防呢？板橋原力診所復健科醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 板橋 骨科復健 疼痛控制」提供預防5招，包括：正確的坐姿、減少長時間使用電子產品、增加背部肌肉力量、調整書包重量、定期檢查姿勢。

●正確的坐姿：孩子在學習時，保持正確的坐姿非常重要。當孩子坐著時，應該確保背部挺直，雙腳平放在地面上，膝蓋呈90度角。椅子的高度應該合適，讓孩子的手臂，能自然擱在桌子上，不需要過度彎曲。如果可以會建議桌椅的配置，也應該符合孩子的身高，避免因為桌椅不適合，而導致長期彎腰駝背。並且椅子不要距離桌子太遠，雙肘不要距離身體太遠，避免圓肩。

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●減少長時間使用電子產品：為了避免孩子長時間，保持不良姿勢，家長可以制定合理的，3C產品使用時間限制，提醒孩子每隔30分鐘，或1小時，就站起來活動一下，拉伸背部和肩膀。這樣不僅可以避免駝背，還能保護孩子的視力。

●增加背部肌肉力量：強壯的背部肌肉，能夠幫助孩子保持正確的姿勢，預防駝背。我會建議，可以鼓勵孩子參加體育運動，如游泳、瑜伽、跳繩等，這些活動有助於鍛煉背部、肩膀，和頸部的肌肉。也可以讓孩子，進行簡單的背部伸展運動，如讓孩子趴在地上，雙手和雙腳抬起，模擬飛翔的動作，這樣可以有效增強背部力量。

醫師表示，過重的書包也是駝背的一大原因。孩子背負的書包重量，不應超過他們體重的10到15％；圖為情境照。（圖取自freepik）

●調整書包重量：過重的書包也是駝背的一大原因。孩子背負的書包重量，不應超過他們體重的10-15%。當書包過重時，孩子會下意識地前傾，從而導致駝背。因此，要再次強調，請盡量選擇輕便的書包，也要把書包裡的東西均勻放，減輕孩子的負擔。然後，也要盡量使用雙肩背包，並調整背帶長度，使書包貼近背部，能更均勻地分散重量。

●定期檢查姿勢：這個就要家長多勞，定期檢查孩子的姿勢，幫助他們及時發現問題。家長可以在孩子學習或玩耍時，觀察他們的姿勢，並適時糾正。也可以帶孩子來醫院掛號，了解是否有駝背的跡象，必要時可以採取矯正措施。

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