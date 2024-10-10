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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》日本流行中傳染病愛注意 這病「老司機」當心

2024/10/10 21:30

日本有多種傳染病正在流行中，包含透過飛沫傳染的肺炎黴漿菌以及腸病毒；而性傳染病梅毒也有不少人感染。示意圖。（圖取自PhotoAC）

日本有多種傳染病正在流行中，包含透過飛沫傳染的肺炎黴漿菌以及腸病毒；而性傳染病梅毒也有不少人感染。示意圖。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少人前往日本遊玩，然近期肺炎黴漿菌、腸病毒傳染病於東京等都會區傳染廣泛，建議想帶孩子的旅客注意。另外在日本傳染特別廣的傳染病中包含性傳染病梅毒。《自由健康網》為大家整理近期常受日本媒體矚目的傳染病，遊客請多留意。

肺炎黴漿菌

據《NHK》報導，肺炎黴漿菌的患者人數，在6月左右增加，截至9月29日當週，各醫療機構通報平均患者數為1.64例，比前一週增加0.16例。超過2016年10月的1.61例，也是從1999年開始統計以來最高。

厚生勞動省表示，近期校園與家庭感染情況更加明顯，建議有咳嗽症狀務請戴上口罩，且須用肥皂勤加洗手。

衛福部疾管署表示，肺炎黴漿菌可經由人傳人傳播，藉由咳嗽或打噴嚏產生的飛沫傳播。若罹患肺炎黴漿菌，最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童，常見的症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽。估計約有10%的人會得到肺炎，常見的症狀為黏液痰、發燒和發冷、呼吸困難、胸痛及倦怠。小於5歲的孩童感染時發燒較少見，但可能會有喘嗚、嘔吐或腹瀉等症狀。

腸病毒

據《東海電視台》報導，腸病毒（手足口病）在7月流行後，在天氣轉涼的10月再次流行。9月16日起，愛知縣與岐阜縣等多達35個都道府縣已進入「警戒狀態」。名古屋的兒科診所在單日就有兩名腸病毒個案。醫師三渡弘界認為，腸病毒疫情將會忽高忽低，不時起伏，請大家隨時警覺。

衛福部疾管署表示，感染腸病毒之後約在3至5天會出現症狀，多數感染者臨床症狀較輕微；而典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，恐合併發燒，病程為7至10天。少數發生心肌炎等併發症。

梅毒

喜愛尋芳問柳的「老司機」們請注意！日本梅毒疫情流行中。日媒《FNN》報導，以愛媛縣為例，在9月25日已診斷103人感染梅毒，是從1999年開始調查以來最多。另外，過去FNN也提到，東京都感染人數達到2460人。究其原因，應該與性產業以及網路約砲文化有關。另外母子垂直傳染的感染個案也經常發生。愛媛縣設立多處篩檢站，鼓勵民眾前往篩檢。

衛福部疾管署表示，梅毒常見感染症狀包括生殖器出現無痛性潰瘍及硬性下疳（無壓痛感，但按壓有清澈之滲出液溢出，內含大量之梅毒螺旋菌，故傳染性極高）、全身皮膚隆起紅豆般大小的疹子及扁平濕疣（在身體縐摺處之表淺性潰瘍，內含無數梅毒螺旋菌，故具高傳染性），並出現全身性症狀，包括頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕、肌肉、骨骼與關節疼痛。但若為潛伏性梅毒則可能無臨床症狀，需藉梅毒相關檢驗及臨床醫師診斷才能確診。

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