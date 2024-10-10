汪建民肺腺癌逝》重症醫曝癌末「擔心3事」！與他共同面對

醫師表示，癌末病友及家屬，可能面臨疼痛引發的身體不適、臨終關懷、雙方情緒和心理健康等課題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕汪建民於去（2023）年檢查出肺腺癌4期，經過治療原先好轉，卻在今（2024）年8月底癌細胞失控，再次住院治療，於7日病逝。消息一出也掀起不願面對的議題—面對癌末，患者及家屬會遇到哪些事？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒整理3件事：癌友身體疼痛、臨終關懷、雙方情緒和心理健康等，建議尋求專業醫療和心理支持，以及疼痛管理等，讓患者感受到被理解及關愛，獲得內心平靜和尊嚴，共同面對困難旅程。

癌症疼痛折磨 醫療、生活照護缺一不可

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，肺癌末期常疼痛是患者最常見的症状之一。癌症疼痛管理不僅依賴醫療介入，患者及家屬在日常生活中的照護和調整也非常重要：

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●規律作息：癌症疼痛可能影響睡眠，規律作息更好地適應日常生活，並在日間「安排小憩」來恢復精力。同時，也應避免在睡前喝含咖啡因飲品和電子產品，以提高睡眠品質。

●適度運動：根據醫生建議，患者可進行散步、瑜伽或伸展運動等輕度活動，避免劇烈運動，以防加重疼痛或疲憊。適度運動能促進血液循環，釋放內啡肽，從而減少疼痛感。

醫師建議，癌友應均衡飲食，保持體力和健康；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

●飲食營養：均衡飲食，保持體力和健康外，攝取充足水分，也能幫助身體代謝和排毒，緩解部分藥物副作用。若患者食慾不振，可採少量多餐，選擇易消化且富營養食物。

●疼痛管理輔助：根據疼痛類型選擇熱敷或冷敷，前者緩解僵硬和痠痛，後者可減輕炎症及腫脹。另外，由專業按摩師進行輕柔按摩，或在家中輕輕按摩不適部位，減輕肌肉緊張；或是透過冥想等，減少疼痛感，放鬆身心。

●良好情緒支持：鼓勵患者與親友分享感受，從中獲得情感支持，同時也能參與醫療機構提供的癌症患者支持小組，讓患者能與有相似經歷的人交流和分享，減少孤獨感，甚至對於有強烈情緒波動的患者和家屬，尋求心理諮詢，更好地面對疼痛和情緒挑戰。

●使用疼痛評估工具：使用疼痛量表、日記，記錄每天的疼痛程度，可幫助醫療人員調整鎮痛方案，還能讓患者更好地管理疼痛。

●尊重患者選擇：無論是疼痛管理、飲食選擇還是日常活動安排，都應該聆聽患者的感受和需求，並且避免在外討論病情，減少患者焦慮。

醫師建議，舉辦家庭聚會和活動，讓癌末患者感到被愛和關心，減少孤獨感；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

臨終關懷、心理支持 一同面對死亡恐懼

黃軒指出，許多肺癌末期患者對於離別不捨及不確定性，感到恐懼，病情帶來情緒波動，也可能讓患者感到壓力和孤獨，可透過心理支持、靈性慰藉、家庭支持及專業緩和醫療面對：

●心理支持和情緒疏導：家人多陪伴患者，傾聽他們的想法和情感，讓其自由表達恐懼、焦慮和不安，以舒緩情緒。此外，透過專業心理諮詢、靈性支持，幫助患者接納生命的終結，平時透過正念冥想和深呼吸練習等，緩解心情。

●日常生活照護：建立規律且穩定的活動、保持舒適的環境，以及照顧患者身體需求，減少不安和恐懼感，讓患者感受到舒適和愉悅。此外，也可以舉辦家庭聚會，減少患者孤獨感，同時，也建議家屬參加心理健康支持小組，或是進行心理諮詢，有助於更好地應對情緒上的挑戰。

●尋求緩和醫療（Palliative Care）：緩和醫療專注於改善患者的生活品質，緩解疼痛和不適，並提供情緒支持。由專業的醫療團隊幫助患者更舒適地度過生命的最後階段。我國推行預立醫療照護諮商，與親友和醫療機構討論、溝通自己的善終意願，簽署預立醫療決定。

●安寧療護（Hospice Care）：針對生命末期患者，提供身心靈的全方位支持，以及家屬提供悲傷輔導，幫助家人更好地應對失去親人的過程。

●鼓勵患者生命回顧：患者回顧生活，談論成就、回憶和對家人的期望，透過書信、相片或錄音等，留下美好的回憶。

醫師提及，定期舉行家庭會議，與家人一起討論患者的需求和照護計劃，以便幫助家人理解患者的感受；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

家屬照護壓力 尋求外界協助

黃軒提到，家屬面對癌症末期照顧時，不一定強壯者！也許可以：

●尋求支持：與患者一同尋求專業的支持服務，包括安寧療護和緩和醫療，也能提供家屬身心靈協助，減輕照護壓力。

●家庭會議：定期舉行家庭會議，與家人一起討論患者的需求和照護計劃，以便幫助家人理解患者的感受，彼此分擔照護責任。

●社區資源和支持團體：癌症患者及其家人尋求支持團體，與有相似經歷的人交流，分享經驗和支持，或是尋求志願者服務或社會工作者等，也可提供日常照護上的幫助。

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