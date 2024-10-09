健康網》89歲日本上皇后跌倒右腿骨折 居家防跌5要點

日本上皇后美智子近日傳出跌倒導致右大腿骨折，治療完成後目前正在靜養。（AFP）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高齡89歲的日本上皇后美智子近日傳出於位在東京都港區的「仙洞御所」中跌倒，右大腿骨折。在8日上午宣布順利完成手術並且靜養中。加上近期名嘴張友驊也在住家附近滑倒，年長者跌倒與滑倒的風險被各界認真看待。

據日媒報導，美智子上皇后在中午時分跌倒後，緊急到東京大學醫院接受檢查。檢查後發現右大腿骨有骨折，須入院進行治療。報導提到，這是美智子在2019年9月接受早期乳癌手術後再次入院治療。

請繼續往下閱讀...

衛福部國健署表示，根據國民健康署106年「國民健康訪問調查」3,280位65歲以上老人中，每6人，就有1位在一年內有跌倒的經驗（495人，佔15.5%）。跌倒發生後，會造成身體不適、疼痛、生活品質變差、生活依賴及心理上懼怕跌倒的壓力，使健康照護上的需求及複雜程度增加，嚴重跌倒更可能會造成長期臥床甚至死亡，國民健康署呼籲長者及家屬，防跌要從生活小細節做起，規律運動、維持居家環境及用藥安全，都是防跌的好方法。

國健署表示，常見室內跌傷地點前三名：臥室、客廳、浴室。長者因身體功能下降（視力、聽力、肌力、平衡感），行動較不方便，容易跌倒，根據國民健康署106年「國民健康訪問調查」分析長者跌傷地點，室內發生跌傷的第一位為臥室、第二位為客廳、第三位為浴室；另外，長者跌傷的主因則依序為，滑倒或絆倒、失去平衡或頭昏及碰到或撞上物品或人。

近期氣溫變化大，天冷時，手腳冰冷四肢活動不便，容易跌倒，除了需注意保暖外，國民健康署提出居家環境安全檢核五要點，呼籲民眾平時多注意居家環境安全，減少跌倒風險，也避免於嚴重特殊傳染性肺炎疫情發生期間因跌倒就醫而須進出醫院。

第1點：地板保持乾燥，避免滑倒；家具遠離走道，雜物收納整齊，電線靠牆收好，避免絆倒；去除地毯及踏墊皺褶及捲起的邊緣，腳踏墊底下加上防滑墊。

第2點：注意室內燈光是否足夠明亮，可加裝小夜燈增加亮度；電燈開關應接近門口，並且能輕易觸按。

第3點：樓梯應有穩固的扶手，並收拾整潔；樓梯的邊緣需能辨識清楚，最好與樓梯面不同顏色並加裝止滑條；樓梯上方及底部應各有1個電燈開關。

第4點：於洗臉盆及馬桶旁加裝扶手；浴室放置防滑墊；沐浴用品及毛巾放置在合適高度，避免彎腰或踮腳拿取。

第5點：床的高度不宜過高或過低，要能容易上下床；床邊應有放置助行器或拐杖的地方，以便長輩上下床時拿取；從床上要能輕易開關燈，黑暗中需能清楚辨識開關。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法