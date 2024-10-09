呼籲打流感及新冠疫苗 豐原醫院院長親接種

豐原醫院院長李永恒（前中）率主管率先施打流感及新冠疫苗。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕衛生福利部部立立豐原醫院為強化醫院防疫措施及保障醫療人員健康，今日舉行流感疫苗及新冠疫苗雙重施打活動。院長李永恒親自帶領該院副院長曹承榮、藥劑科主任洪一仁及護理科督導江郁汝等高層幹部共同接種，以身作則，強調疫苗在防疫工作中的關鍵作用。

豐原醫院預防醫學中心主任葉信甫表示，隨著流感季節的來臨及新冠疫情的持續，接種疫苗是保護自身及家人的最佳方式，尤其是醫療人員身處防疫第一線，應該率先完成疫苗接種，才能有效降低感染風險，確保醫療服務的持續運作。

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豐原醫院表示，這次施打活動，除展現醫院高層防疫的決心，也希望藉此帶動全院員工及社區民眾積極參與疫苗接種，形成社區防護網。李永恒呼籲民眾應儘早完成流感與新冠疫苗接種，並強調雙重疫苗能更全面保護高風險族群，減少重症發生機率。

豐原醫院表示，目前施打對象為65歲以上及55歲以上原住民、滿6個月以上至國小入學前幼兒、高風險慢性病者、罕見疾病者、重大傷病者、孕婦及6個月內嬰兒之父母。豐原醫院將持續推廣疫苗接種，守護民眾健康，攜手打造安全的醫療環境。詳情可洽詢豐原醫院體檢中心04-25271180轉2612。

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