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健康網》停經了還在滴滴答答？ 醫：更年後恐尿失禁
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕停經後還在滴滴答答？跑到廁所才驚覺不是血！好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文表示，女性來到更年期之後，雖然沒有月經，但卻會因為荷爾蒙改變，得要繼續對抗泌尿問題。像是生殖泌尿道萎縮、泌尿道感染，嚴重還可能發生尿失禁。
生殖泌尿道萎縮
戴定恩提到，在停經後的約莫兩到三年，由於體內的女性荷爾蒙雪崩式下降，不僅使外在有所變化，連體內看不見的地方也悄悄在改變。私密處搔癢、乾澀之外，頻尿、急尿也都是日常的困擾。
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泌尿道感染
戴定恩指出，女性朋友的尿道天生便比男性短，加上更年期後泌尿道萎縮，以及陰道中的酸鹼值改變，加重了感染的可能，舉凡小便時有灼熱感、疼痛，都是感染的症狀。
尿失禁
戴定恩說，其實從泌尿道萎縮、感染，以及最難以啟齒的尿失禁，是一連串的演變過程。在更年期之後，荷爾蒙減少引發尿道萎縮，致使括約肌收縮功能逐漸不良，進而造成尿失禁，讓女性朋友總是感到滴滴答答、尿不乾淨。
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