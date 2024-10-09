自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》停經了還在滴滴答答？ 醫：更年後恐尿失禁

2024/10/09 14:59

戴定恩說，在更年期之後，荷爾蒙減少引發尿道萎縮，致使括約肌收縮功能逐漸不良，進而造成尿失禁；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

戴定恩說，在更年期之後，荷爾蒙減少引發尿道萎縮，致使括約肌收縮功能逐漸不良，進而造成尿失禁；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕停經後還在滴滴答答？跑到廁所才驚覺不是血！好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文表示，女性來到更年期之後，雖然沒有月經，但卻會因為荷爾蒙改變，得要繼續對抗泌尿問題。像是生殖泌尿道萎縮、泌尿道感染，嚴重還可能發生尿失禁。

生殖泌尿道萎縮

戴定恩提到，在停經後的約莫兩到三年，由於體內的女性荷爾蒙雪崩式下降，不僅使外在有所變化，連體內看不見的地方也悄悄在改變。私密處搔癢、乾澀之外，頻尿、急尿也都是日常的困擾。

泌尿道感染

戴定恩指出，女性朋友的尿道天生便比男性短，加上更年期後泌尿道萎縮，以及陰道中的酸鹼值改變，加重了感染的可能，舉凡小便時有灼熱感、疼痛，都是感染的症狀。

尿失禁

戴定恩說，其實從泌尿道萎縮、感染，以及最難以啟齒的尿失禁，是一連串的演變過程。在更年期之後，荷爾蒙減少引發尿道萎縮，致使括約肌收縮功能逐漸不良，進而造成尿失禁，讓女性朋友總是感到滴滴答答、尿不乾淨。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中