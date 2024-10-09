阿公腳「沒感覺」9旬翁慘遭「米奇」咬破腳趾6傷口

大甲李綜合醫院外科醫師許明賢表示，阿公罹患糖尿病導致末梢神經病變，懷疑有可能是被老鼠咬傷。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕經典廣告「阿嬤妳怎麼沒感覺」令國人印象深刻，台中市一名年近90歲的阿公腳被老鼠咬到破皮流血，竟也沒感覺。阿公長期罹患糖尿病還需要洗腎，家屬意外發現他的雙腳指頭在流血，自己卻不知，疑似被老鼠咬傷，送到醫院治療，急診護理人員詳細檢查後，雙腳腳趾頭有6處傷口，最大的傷口有5公分，緊急處理傷口後，住院觀察治療，還好沒併發其他症狀。

大甲李綜合醫院外科醫師許明賢表示，這名阿公罹患糖尿病也在洗腎，長時間下來，導致末梢神經病變，下肢反應遲鈍。日前家屬發現行動不便的阿公腳趾頭流血，懷疑有可能是被「米奇」咬了。

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進一步檢查，阿公左腳腳趾有3處傷口，右腳腳趾有3處傷口，在右腳第三腳趾甚至出現不規則的缺損傷口，懷疑被老鼠咬傷，醫師擔心恐出現漢他病毒的症狀，建議住院觀察與治療。

家屬透露，家中有老鼠出沒，阿公罹患糖尿病多年，平時在其他醫院洗腎，行動不便，沒想到在家中居然疑似被米奇咬傷，還好治療後沒有其他併發症，也沒有其他不適情形，飲食也恢復正常，住院多日後，已經能坐在輪椅上，順利返家。

許明賢指出，被老鼠咬傷的案件真的很少見，萬一被帶有病毒的齧齒動物咬到，很有可能遭受感染，最常見的便是老鼠的漢他病毒，潛伏期大約數天至兩個禮拜，一般症狀可能會出現發燒、頭痛、倦怠、腹痛、下背痛、噁心、嘔吐不同程度出血現象並侵犯腎臟，因此，馬上給予藥物治療。建議糖尿病患者，如果飲食不固定，血糖容易忽高忽低，病情也難以控制，更重要的是，要遵照醫囑按時服藥，不要服用未經醫師開立的藥物，才能穩定病情。

阿公疑似被老鼠咬傷，雙腳腳趾頭有6處傷口，最大的傷口有5公分。（記者張軒哲攝）

阿公疑似被老鼠咬傷，雙腳腳趾頭有6處傷口，最大的傷口有5公分。（記者張軒哲攝）

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