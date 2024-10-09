南投縣逾2.1萬人打流感疫苗 1/4左流感、右新冠

公費流感疫苗開始施打，南投縣已逾2.1萬人接種，並有約1/4的人同時打新冠疫苗。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕公費流感疫苗第一階段10月起開始施打，南投縣截至7日止，已有逾2.1萬人接種，其中約1/4的人同時打新冠疫苗，由於即將進入流感流行期，接種疫苗後至少須經2週才能產生保護力，民眾可左手臂打流感疫苗、右手臂接種新冠疫苗，南投縣衛生局籲請符合資格民眾儘速接種，尤其是長者及有慢性病等高風險族群，萬一感染也才能降低重症發生率。

南投縣衛生局宣導「左流感、右新冠」，鼓勵民眾可左手臂打流感疫苗、右手臂接種新冠疫苗。（南投縣衛生局提供）

公費流感疫苗第一階段10月1起開始施打，南投縣今年獲調撥13.7萬劑流感疫苗，13鄉鎮市衛生所及100家合約醫療院所提供接種，各衛生所及部份合約醫療院所，也同步提供新一季公費新冠JN.1疫苗接種（預估今年流行變異株將持續為JN.1系列，包括KP及LB等變異株系列），衛生局統計，截至7日止，接種流感疫苗民眾共計2萬1066人，另接種新冠肺炎疫苗人數有5048人，也就是約1/4的人同時接種流感疫苗及新冠疫苗。

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南投縣衛生局指出，兩種公費疫苗可同時接種於身體不同部位，以利一併預防流感及新冠肺炎，因此衛生局也喊出「左流感、右新冠」宣傳口號，鼓勵民眾可左手臂打流感疫苗、右手臂接種新冠疫苗，提升保護力。

衛生局強調，流感病毒傳染力強，感染後容易併發心肌炎、腦炎、肺炎等重症，嚴重時造成死亡。一般人接種流感的保護力達80%-90%，對長者則降低60%嚴重性併發症及減少80%死亡率，目前第一階段接種對象主要包括65歲以上長者、重大傷病、幼兒園及托育機構人員及學生等；第二階段自11月1日起納入50至64歲無高風險慢性病成人，呼籲符合資格民眾儘速接種。

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