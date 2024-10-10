健康網》好「柿」如何成「霜」？ 農糧署揭關鍵

農糧署說明，當柿餅含水量大約剩30%時，表面會出現白色粉末為柿霜。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天就想到柿餅，柿子產季於每年9-12月，分為甜柿 和澀柿兩大類，柿餅以石柿、牛心柿及筆柿三種澀柿製作，至於《本草綱目》盛讚的「柿中精華」中藥材「柿霜」從何而來呢？農糧署說明，當柿餅含水量大約剩30%時，表面會出現白色粉末為柿霜，是柿子內部果糖釋出，在表面產生白色的葡萄糖粉末。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」表示，純手工製作柿餅，需要從選果採收黃綠色7-8分熟柿子並剔除病蟲害，一刀未斷去蒂去皮以減少傷口，再經過2小時的煙燻烘烤，使柿子表皮形成保護膜。接著整齊排放在篩子上日曬風乾（與烘烤反覆約7-9天），曬後第3天開始人工捻壓整形，使果肉水分均勻以利水份蒸發，期間需捻壓4次，之後送入燻蒸室殺菌，才大功成。

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農糧署說，風味絕佳的柿餅製作過程繁複，需耗時約2週，才能達到質地細緻柔軟、果肉甘甜、Q軟口感。

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