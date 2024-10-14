健康網》癌友貧血頭暈疲倦？ 蒜泥白肉補鐵增免疫

蒜泥白肉料理中，豬肉富含鐵質和蛋白質，炒過的醬料，內含蔥薑蒜可增加免疫力，香氣逼人又可促進食慾，適合癌友食用。（圖擷取自癌症希望基金會官網影片）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕癌症治療期間出現頭暈疲倦，可能是紅血球下降造成的貧血問題。癌症希望基金會官網分享蒜泥白肉料理，由HOPE志工張鳳書教做法。她說，豬肉富含鐵質和蛋白質，炒過的醬料，內含蔥薑蒜可增加免疫力，香氣逼人又可促進食慾，適合癌友食用。

張鳳書指出，要製作蒜泥白肉，需要準備1片250g帶皮五花肉以及蔥薑蒜，其中蔥薑切段用來去腥，而蔥薑蒜末再當作醬料來使用，最後還會需要米酒，還有油膏。

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1.準備1鍋水蓋過五花肉 與調味料煮滾

張鳳書說明，料理時，首先要準備一鍋水，水量要能蓋過五花肉，接著把五花肉放進去，並且加上去腥的蔥段薑片，還有米酒一起煮滾。

2.確認五花肉煮熟、無血水

張鳳書指出，煮滾到一段時間之後，一定要檢查看看肉到底有沒有熟，此時可以用筷子戳戳看，或者是把它切開來查看，五花肉表面應該要呈現全熟白色，沒有血水滲出。

這個步驟很重要，為了確保癌友在治療期間，白血球的數量比較低的時候，不會吃到生食增加感染的風險。

3.將五花肉切成適口大小

張鳳書說，肉熟了之後，就可以把五花肉撈起來，稍微冷卻之後切成一片一片適口的大小。

4.辛香料、水放鍋中高溫殺菌

張鳳書表示，蒜泥白肉的醬料也很重要，倒入一點醬油膏還有水，然後把蔥、薑、蒜、醬油一起倒鍋子裡面炒一下，高溫殺菌完成之後，把醬料淋在五花肉上面，這道料理就算完成，含有熱量710大卡、蛋白質35公克、醣類0公克、脂肪50公克。

高雄醫學大學附設醫院營養部主任黃孟娟也提醒，癌症治療中若出現頭暈、疲倦，都要注意是否貧血，可先諮詢原本的主治醫師，也可同時諮詢營養師，飲食上如何善用鐵質豐富的豬肉或牛肉進行料理，改善飲食。

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