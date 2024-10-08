汪建民肺腺癌逝》地中海飲食降罹癌風險 研究：中老年人更顯著

研究發現，地中海飲食模式與肺癌風險呈負相關；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人汪建民於昨（7日）因肺腺癌辭世，享年56歲。營養師薛曉晶指出，近年越來越多的研究發現，地中海飲食模式能降低肺腺癌的風險，特別是在中老年人群中，該飲食模式效果更加顯著。甚至在2022年Nutrition and Cancer期刊中發現，地中海飲食模式與肺癌風險呈負相關。

豐富的營養素和植化素是關鍵

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，地中海飲食主特點：高纖維、高膳食纖維、高豆類、高堅果、高魚類、低紅肉、低糖、低加工肉品、橄欖油等。其中避免癌症發生的主力為豐富的營養素和植化素。例如：豆類、堅果和魚類富含多元不飽和脂肪酸、維生素D和膳食纖維。這些營養素對於防止炎症、促進細胞凋亡和調節免疫系統都有重要作用，能幫助減少肺腺癌的發生和轉移。

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薛曉晶指出，地中海飲食中的橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，有助於降低低密度脂蛋白膽固醇，進而減少心血管疾病和肺腺癌的風險。且地中海飲食模式中的紅酒和茶含有豐富的多酚類化合物，具有抗氧化和抗炎作用，可以減少自由基對身體的傷害，進一步減少肺腺癌的發生。因此，建議應遵從地中海飲食增加蔬果、全穀物、豆類等植物性食物的攝入，減少紅肉和加工肉類等動物性食品的攝入。同時可以適量食用堅果、橄欖油、魚類等，以獲得豐富的營養素和生物活性物質，減少肺腺癌的風險。

補充大豆異黃酮抗發炎

此外，薛曉晶還建議要補充大豆異黃酮。她說，大豆異黃酮有抗氧化、抗發炎作用。一項系統性研究回顧發現大豆異黃酮的攝取可降低肺腺癌風險，特別是在亞洲人群中。大豆異黃酮可以減少自由基的產生和細胞損傷，進而減少肺腺癌的發生和轉移。因此建議肺腺癌患者增加豆類、豆製品、豆腐等富含大豆異黃酮的食物的攝入。然而，非亞洲人則建議適量控制，以避免攝入過量。

日本研究發現蔬菜中的膳食纖維攝入與男性肺癌風險降低有關聯；示意圖。（圖取自freepik）

增加膳食纖維加強排毒

薛曉晶表示，日本研究發現蔬菜中的膳食纖維攝入與男性肺癌風險降低有關聯。另外也有研究顯示，膳食纖維可以調節腸道菌群的平衡，減少慢性發炎並增加糞便體積和腸蠕動，有利於排出體內的有害物質和致癌物質，進而減少肺腺癌的發生。

紅肉和加工肉類、內臟、酒類少碰

另外，薛曉晶也提醒，預防肺腺癌也有幾類食物要少碰，包括：紅肉和加工肉類、內臟類食物、過量的視網醇（維生素A）和啤酒 / 蘋果酒等，這些對肺臟而言都是不健康的食品，長期攝入會增加肺腺癌的風險。

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