自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

汪建民肺腺癌逝》地中海飲食降罹癌風險 研究：中老年人更顯著

2024/10/08 21:12

研究發現，地中海飲食模式與肺癌風險呈負相關；示意圖。（圖取自freepik）

研究發現，地中海飲食模式與肺癌風險呈負相關；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人汪建民於昨（7日）因肺腺癌辭世，享年56歲。營養師薛曉晶指出，近年越來越多的研究發現，地中海飲食模式能降低肺腺癌的風險，特別是在中老年人群中，該飲食模式效果更加顯著。甚至在2022年Nutrition and Cancer期刊中發現，地中海飲食模式與肺癌風險呈負相關。

豐富的營養素和植化素是關鍵

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，地中海飲食主特點：高纖維、高膳食纖維、高豆類、高堅果、高魚類、低紅肉、低糖、低加工肉品、橄欖油等。其中避免癌症發生的主力為豐富的營養素和植化素。例如：豆類、堅果和魚類富含多元不飽和脂肪酸、維生素D和膳食纖維。這些營養素對於防止炎症、促進細胞凋亡和調節免疫系統都有重要作用，能幫助減少肺腺癌的發生和轉移。

薛曉晶指出，地中海飲食中的橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，有助於降低低密度脂蛋白膽固醇，進而減少心血管疾病和肺腺癌的風險。且地中海飲食模式中的紅酒和茶含有豐富的多酚類化合物，具有抗氧化和抗炎作用，可以減少自由基對身體的傷害，進一步減少肺腺癌的發生。因此，建議應遵從地中海飲食增加蔬果、全穀物、豆類等植物性食物的攝入，減少紅肉和加工肉類等動物性食品的攝入。同時可以適量食用堅果、橄欖油、魚類等，以獲得豐富的營養素和生物活性物質，減少肺腺癌的風險。

補充大豆異黃酮抗發炎

此外，薛曉晶還建議要補充大豆異黃酮。她說，大豆異黃酮有抗氧化、抗發炎作用。一項系統性研究回顧發現大豆異黃酮的攝取可降低肺腺癌風險，特別是在亞洲人群中。大豆異黃酮可以減少自由基的產生和細胞損傷，進而減少肺腺癌的發生和轉移。因此建議肺腺癌患者增加豆類、豆製品、豆腐等富含大豆異黃酮的食物的攝入。然而，非亞洲人則建議適量控制，以避免攝入過量。

日本研究發現蔬菜中的膳食纖維攝入與男性肺癌風險降低有關聯；示意圖。（圖取自freepik）

日本研究發現蔬菜中的膳食纖維攝入與男性肺癌風險降低有關聯；示意圖。（圖取自freepik）

增加膳食纖維加強排毒

薛曉晶表示，日本研究發現蔬菜中的膳食纖維攝入與男性肺癌風險降低有關聯。另外也有研究顯示，膳食纖維可以調節腸道菌群的平衡，減少慢性發炎並增加糞便體積和腸蠕動，有利於排出體內的有害物質和致癌物質，進而減少肺腺癌的發生。

紅肉和加工肉類、內臟、酒類少碰

另外，薛曉晶也提醒，預防肺腺癌也有幾類食物要少碰，包括：紅肉和加工肉類、內臟類食物、過量的視網醇（維生素A）和啤酒 / 蘋果酒等，這些對肺臟而言都是不健康的食品，長期攝入會增加肺腺癌的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中