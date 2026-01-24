自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冬天進補別吃錯！ 醫推4種烹調法 護心穩代謝

2026/01/24 19:51

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，冬季飲食應重視烹調方式，魚、蛋等使用蒸的方式烹調，營養保留最完整，對心血管也最友善。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天進補常讓人不自覺吃得油、補得猛，但油多並不等於暖身，反而可能增加心血管與腸胃負擔。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，冬季飲食應重視烹調方式，特別推薦炖、煮、蒸、燴4種料理法，不僅溫度穩定、營養保留效果佳，有助護心、穩定代謝，也更符合寒冷環境下的人體消化需求。

為什麼冬季料理採用炖、煮、蒸、燴特別加分？黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，因為這4種料理法的共同特點是，溫度相對可控、沒有高溫直火或反覆油炸，營養比較不會流失，尤其對於維他命B 群、維他命C、多酚、類黃酮等營養素特別重要。

重口味料理暖嘴不暖身

此外，黃軒提及，冬天很多人會不自覺口味吃重一點，如油炸、高溫快炒、重鹽、重醬、重辣，但這類料理暖的是嘴，卻不是身體，反而增加血壓、血脂與腸胃負擔。他並指出，油脂用量低對心血管與代謝更友善，可減少反式脂肪、氧化油脂攝入，降低血脂、血壓與胰島素負擔，對中老年人、三高族群特別重要。

中低溫烹調 蛋白質好消化

另，這些料理方式也可讓蛋白質結構較溫和，腸胃比較好消化。因長時間、低到中溫的濕熱烹調會讓肉類蛋白變性更均勻，結締組織軟化，比較不硬撐腸胃，對冬天腸胃蠕動偏慢的人更友善，也是為什麼很多人冬天吃炖菜比吃炸物不易脹氣的緣故。

黃軒並說，冬季人體會本能性追求「溫熱」，因溫熱食物能促進胃排空與血流，湯汁型料理有助於飽足感，相較於炸物，也更不容易過量攝取熱量，這是順著生理機能，而非跟身體對抗。

炖、煮、蒸、燴料理法一次看

黃軒進一步說明，冬天最推薦以下4種烹調方式：

炖—小火久煮：適合帶骨肉、豆類、根莖類料理，可讓蛋白質好消化，膠原軟化、腸胃負擔小，營養也能留在湯裡不浪費。

煮—溫和濕熱：適合蔬菜、湯品、全穀類料理，維生素破壞較少，不需大量油脂，暖胃又能增加飽足感。

蒸—最保留營養：適合魚、蛋、青菜料理，幾乎不產生油脂氧化，原味、低負擔，對心血管最友善。

燴—少油慢收：適合肉搭配蔬菜一起煮，食材風味融合，用油量可控，而且不易過量進食。

黃軒強調，冬天真正保暖飲食是來自穩定代謝與好消化，而非油多、補猛，選擇炖、煮、蒸、燴不是因清淡，而是更符合人體在寒冷環境下的代謝與消化需求。

