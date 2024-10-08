麥當勞叔叔親子房20週年 基金會贈中榮加護型保溫箱

台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會於10月8日捐贈兩台「重症加護型新生兒保溫箱」給中榮。（中榮提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕設置於台中榮總內的「麥當勞叔叔親子房」成立20週年，台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會今日捐贈兩台「重症加護型新生兒保溫箱」，為新生兒增添助力；18年前曾入住的張小姐，從當年15歲抗癌的國三生，現已結婚且即將成為二寶媽，特別到場，感謝當年台中榮總的照顧與麥當勞叔叔親子房的幫助，讓她抗癌成功。

即將成為二寶媽的張小姐，回憶18年前，15歲的她家住苗栗，正值國三畢業典禮前夕，當醫師緩緩說出診斷為急性淋巴性白血病時，母女都忍不住哭了，當年家中經濟吃緊，媽媽靠著車包包及鞋子、在外燴餐廳擔任內場服務員，養大4個孩子，那兩年需往返苗栗和台中榮總化療的日子，多是媽媽和就讀大學的大姊陪同就醫。

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當化療後身體很虛弱時，坐交通工具很容易因暈車而吐，幾次經驗下來，讓張小姐覺得很辛苦！經社工知道情形後，轉介她和家人入住「麥當勞叔叔親子房」，休息一晚，待體力恢復後再返家。經過2年化療、10年追蹤後，張小姐抗癌成功，抱著感恩的心，結婚前還特別帶喜餅，送給當年的醫師和社工，和他們分享喜悅。

台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會8日捐贈兩台「重症加護型新生兒保溫箱」給台中榮總。（中榮提供）

「麥當勞叔叔親子房」20年來已服務逾2萬4千人次，為跨縣市及跨區遠地就醫兒童家庭，提供醫院內「出門在外的家」，透過免費住宿與關懷服務讓他們安頓身心。

麥當勞叔叔親子房自2004年成立，2021年升級改裝，目前有3間溫馨房間、接待休憩區、4個小憩躺椅區、淋浴間。

入住家庭統計顯示，申請入住的孩童以罹患腦神經疾病（27%）為多，其次為心臟疾病（17%）、癌症（13%）、罕見疾病（11%）、其他（29%）。病童家庭居住地分布為中部地區42%、北部地區20%、南部地區33%、離島與花東地區5%。最長入住紀錄104天，平均入住5天，有效減緩遠地就醫家庭的身心壓力和經濟負擔。

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