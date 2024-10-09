健康網》絲瓜內服外用皆合宜 5大功效美容護眼還穩糖

醫師指出，絲瓜不僅能美肌抗老、消水腫、護眼明目、養顏美容、並且還能控血糖。但由於絲瓜性寒，要注意不能食用過量。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕絲瓜是常見護膚原料，能鎮靜肌膚並保濕，做成料理或外敷都有許多益處。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹於臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文盤點絲瓜5大好處：不僅能美肌抗老、消水腫、護眼明目、養顏美容、並且還能控血糖。但由於絲瓜性寒，要注意不能食用過量，尤其脾胃虛寒、容易腹瀉的朋友，建議可以先諮詢醫師再決定食用量。

●美肌抗老：絲瓜富含維生素C和E，是天然的抗氧化劑，能有效對抗自由基，延緩肌膚老化，讓你青春常駐。

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●降血糖：絲瓜含有豐富的膳食纖維，可以幫助穩定血糖，是糖尿病患者的一大福音。

●消水腫：絲瓜的利尿作用很強，可以幫助排出體內多餘水分，告別惱人的水腫困擾。

●護眼明目：絲瓜中的β-胡蘿蔔素，可以轉化為維生素A，對於保護眼睛很有幫助。

●養顏美容：絲瓜汁富含膠質，不僅可以內服，還可以外用敷臉，讓肌膚水嫩有彈性。

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