健康網》PRP助組織修復及再生 醫揭6種情形不適合

PRP是增生治療的一種，利用人體自行修復的原理，在患部注射自體已萃取生長因子的高濃度血小板血漿，可促進局部血管新生及組織修復與再生；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人體在受傷時，會啟動自我修復能力，但很多人可能因慢性病、開刀術後、癌症化療、慢性疼痛等因素，導致症狀無法改善、組織修復速度較慢，或是像運動員在舊傷處不斷有新傷，以致組織受損處一直無法痊癒，持續感到不適甚至疼痛。因此PRP（Platelet-rich plasma，又稱高濃度血小板血漿）療法提供了另一治療選擇。

樂生療養院復健科醫師賴俊佐指出，PRP是增生治療的一種，它利用人體自行修復的原理，在患部注射自體已萃取生長因子的高濃度血小板血漿，可促進局部血管新生及組織修復與再生；不過，並非所有人都適合接受PRP注射，如「血小板不足、功能不佳者」、有免疫系統疾病、惡性腫瘤、敗血症、罹患急性或慢性傳染病或正服用抗凝血藥等患者，一定要與主治醫師充分溝通後，經專業評估後才可治療。

請繼續往下閱讀...

PRP需自費 修復效果較藥物佳

賴俊佐指出，由於PRP是自已的血液，所以沒有什麼排斥過敏的問題，對於組織的修復會比傳統復健或藥物快又有效。不過，年紀及身體狀況都會影響血液品質，因此實際的修復效果因人而異，成效不一，且需自費。

賴俊佐指出，診間常見頸部及腰部脊椎經牽引復健仍未改善，綜合Ｘ光、核磁共振等影像檢查結果及理學檢查，利用PRP超音波導引注射達到物理治療無法達到的區域，讓人免去最後只能手術的困境，其他如肌腱發炎、退化性關節炎、肌肉、肌腱撕裂傷、韌帶損傷、足底筋膜炎、網球肘等，皆可利用復健搭配PRP療法達到事半功倍的效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法