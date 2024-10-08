汪建民肺腺癌逝》早發現存活率差10倍 醫：篩檢是針對無症狀

醫師指出，肺癌早期與遠期發現存活率相距甚遠，凸顯出篩檢的重要，且篩檢正是針對無症狀的人，才要篩出早期肺癌。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人汪建民日前傳出被檢查出第四期肺腺癌，今（8日）汪建民的家屬出面說明，他已於昨（7日）因肺腺癌辭世，享年56歲。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲指出，據研究顯示，第1期和第4期的肺癌，存活率可以差超過10倍以上，像前副總統陳建仁、醫師陳佩琪、陳文茜女士，都是篩檢發現的早期肺癌。有民眾詢問「什麼症狀要注意或做檢查」對此，杜承哲回復「篩檢針對的，就是無症狀」。

杜承哲在臉書「杜承哲醫師」發文提到，以英國資料為例，第1期5年存活率為65%，第4期則為5%；其他研究亦有90%對10%的資料。同樣是第4期肺癌，檢測有基因突變或是有「免疫檢查點」的癌症，等同於被找出癌症「罩門」，比較有機會能利用標靶或免疫療法來打倒它。這十幾年來晚期肺癌治療的飛速進展，主要也來自這一部分的藥物開發。

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杜承哲表示，與其探討「發現是晚期肺癌，要注意什麼」，還不如「積極進行肺癌篩檢，在第1期就發現它」。美國研究，在同樣都是抽菸的高風險族群，做低劑量電腦斷層篩檢的民眾，跟只照X光檢查的民眾相比，可以降低20%的癌症死亡率。目前台灣針對老菸槍和有肺癌家族病史的民眾，有兩年一次免費篩檢，目的就是「及早發現，及早治療」。

杜承哲說，前副總統陳建仁、醫師陳佩琪、陳文茜女士，都是篩檢發現早期肺癌，經過微創手術治癒後，恢復正常生活，已經穩定追蹤非常多年。達文西機械手臂手術進行早期肺癌的切除，健保在今年9月又增加了46項達文西手術的健保給付，雖然還是有自費耗材，但以肺癌來說，一位患者都可以減少約5-6萬的負擔。

杜承哲強調，遠離肺癌除了戒菸、避開污染源、接受篩檢之外，多攝取十字花科蔬菜（花椰菜、甘藍菜）、減少加工食品和油炸食品，避免久坐、多活動，增加自己的抗癌、抗氧化的能力，減少不必要的自由基。

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