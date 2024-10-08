自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

汪建民肺腺癌逝》早發現存活率差10倍 醫：篩檢是針對無症狀

2024/10/08 18:06

醫師指出，肺癌早期與遠期發現存活率相距甚遠，凸顯出篩檢的重要，且篩檢正是針對無症狀的人，才要篩出早期肺癌。（資料照）

醫師指出，肺癌早期與遠期發現存活率相距甚遠，凸顯出篩檢的重要，且篩檢正是針對無症狀的人，才要篩出早期肺癌。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人汪建民日前傳出被檢查出第四期肺腺癌，今（8日）汪建民的家屬出面說明，他已於昨（7日）因肺腺癌辭世，享年56歲。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲指出，據研究顯示，第1期和第4期的肺癌，存活率可以差超過10倍以上，像前副總統陳建仁、醫師陳佩琪、陳文茜女士，都是篩檢發現的早期肺癌。有民眾詢問「什麼症狀要注意或做檢查」對此，杜承哲回復「篩檢針對的，就是無症狀」。

杜承哲在臉書「杜承哲醫師」發文提到，以英國資料為例，第1期5年存活率為65%，第4期則為5%；其他研究亦有90%對10%的資料。同樣是第4期肺癌，檢測有基因突變或是有「免疫檢查點」的癌症，等同於被找出癌症「罩門」，比較有機會能利用標靶或免疫療法來打倒它。這十幾年來晚期肺癌治療的飛速進展，主要也來自這一部分的藥物開發。

杜承哲表示，與其探討「發現是晚期肺癌，要注意什麼」，還不如「積極進行肺癌篩檢，在第1期就發現它」。美國研究，在同樣都是抽菸的高風險族群，做低劑量電腦斷層篩檢的民眾，跟只照X光檢查的民眾相比，可以降低20%的癌症死亡率。目前台灣針對老菸槍和有肺癌家族病史的民眾，有兩年一次免費篩檢，目的就是「及早發現，及早治療」。

杜承哲說，前副總統陳建仁、醫師陳佩琪、陳文茜女士，都是篩檢發現早期肺癌，經過微創手術治癒後，恢復正常生活，已經穩定追蹤非常多年。達文西機械手臂手術進行早期肺癌的切除，健保在今年9月又增加了46項達文西手術的健保給付，雖然還是有自費耗材，但以肺癌來說，一位患者都可以減少約5-6萬的負擔。

杜承哲強調，遠離肺癌除了戒菸、避開污染源、接受篩檢之外，多攝取十字花科蔬菜（花椰菜、甘藍菜）、減少加工食品和油炸食品，避免久坐、多活動，增加自己的抗癌、抗氧化的能力，減少不必要的自由基。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中