自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》GG尺寸越老越縮水？ 醫揭3大原因害「錯覺」

2024/10/08 20:49

醫師指出，陰莖尺寸可能因為多種身體因素影響變化，導致當事人會有「尺寸縮減」的感覺；情境照，圖中人物與本文無關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，陰莖尺寸可能因為多種身體因素影響變化，導致當事人會有「尺寸縮減」的感覺；情境照，圖中人物與本文無關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕40歲的李先生，覺得近年床事表現大不如前，尺寸似乎也隨著年齡逐漸縮水，與妻子經常是草草了事。但GG真的會隨著年齡增長，越來越細嗎？泌尿科醫師陳忠佐表示，嚴格來說，不完全對！陰莖尺寸通常不會隨著年齡「再變大」，不等於一定會縮小，尺寸可能會因為睾固酮濃度下降、血液循環減弱、脂肪堆積等因素，導致當事人會有「尺寸縮減」的感覺。

陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文指出，陰莖尺寸在青春期發育時會達到成年狀態，隨後進入穩定期，隨著年齡漸增，尺寸可能會因為以下3個身體因素影響變化，導致陰莖外觀尺寸變化：

●睪固酮濃度下降：男性隨著年齡增長，體內雄激素（睪固酮）濃度會逐漸降低。而睪固酮具備維持男性性特徵的功能，包括肌肉質量、骨密度和生殖器官健康等，當體內睪固酮水平下降時，陰莖的海綿體組織可能會隨之萎縮、降低彈性，導致陰莖在外觀上看起來略為縮減。

●血液循環減弱：由於年齡增長，使心血管功能逐漸下降，血管彈性也會逐漸減弱，可能引發血液循環變化，造成陰莖血流量變小、海綿體無法完全充血，影響陰莖勃起時的堅硬度和大小。

●脂肪積聚：隨著年齡增長，新陳代謝變慢，男性可能會在恥骨周圍出現脂肪堆積問題，使得部分陰莖被脂肪遮蓋。實際上，陰莖的真實長度通常沒有變化，但被腹部或恥骨區的脂肪「埋」住，從而視覺上顯得變小。另外，脂肪積聚也會影響血液循環，容易導致勃起功能下降的問題，使得勃起時，無法達到最大長度和硬度。

該如何改善尺寸不足問題？陳忠佐建議，除了保持規律運動、正常作息，讓身體維持良好的健康狀態，也能透過積極治療改善尺寸問題，常見用來增粗陰莖尺寸的植體材料，包括：自體脂肪、玻尿酸、異體真皮片等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中