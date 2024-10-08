健康網》GG尺寸越老越縮水？ 醫揭3大原因害「錯覺」

醫師指出，陰莖尺寸可能因為多種身體因素影響變化，導致當事人會有「尺寸縮減」的感覺；情境照，圖中人物與本文無關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕40歲的李先生，覺得近年床事表現大不如前，尺寸似乎也隨著年齡逐漸縮水，與妻子經常是草草了事。但GG真的會隨著年齡增長，越來越細嗎？泌尿科醫師陳忠佐表示，嚴格來說，不完全對！陰莖尺寸通常不會隨著年齡「再變大」，不等於一定會縮小，尺寸可能會因為睾固酮濃度下降、血液循環減弱、脂肪堆積等因素，導致當事人會有「尺寸縮減」的感覺。

陳忠佐在臉書專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文指出，陰莖尺寸在青春期發育時會達到成年狀態，隨後進入穩定期，隨著年齡漸增，尺寸可能會因為以下3個身體因素影響變化，導致陰莖外觀尺寸變化：

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●睪固酮濃度下降：男性隨著年齡增長，體內雄激素（睪固酮）濃度會逐漸降低。而睪固酮具備維持男性性特徵的功能，包括肌肉質量、骨密度和生殖器官健康等，當體內睪固酮水平下降時，陰莖的海綿體組織可能會隨之萎縮、降低彈性，導致陰莖在外觀上看起來略為縮減。

●血液循環減弱：由於年齡增長，使心血管功能逐漸下降，血管彈性也會逐漸減弱，可能引發血液循環變化，造成陰莖血流量變小、海綿體無法完全充血，影響陰莖勃起時的堅硬度和大小。

●脂肪積聚：隨著年齡增長，新陳代謝變慢，男性可能會在恥骨周圍出現脂肪堆積問題，使得部分陰莖被脂肪遮蓋。實際上，陰莖的真實長度通常沒有變化，但被腹部或恥骨區的脂肪「埋」住，從而視覺上顯得變小。另外，脂肪積聚也會影響血液循環，容易導致勃起功能下降的問題，使得勃起時，無法達到最大長度和硬度。

該如何改善尺寸不足問題？陳忠佐建議，除了保持規律運動、正常作息，讓身體維持良好的健康狀態，也能透過積極治療改善尺寸問題，常見用來增粗陰莖尺寸的植體材料，包括：自體脂肪、玻尿酸、異體真皮片等。

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