健康網》變漂亮10種食物！ 茄子除皺紋 「它」擊退熊貓眼

營養師說，茄子皮裡的茄黃酮苷，有高度抗氧化力，能夠擊退造成皺紋的活性氧；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕靠吃的就能無痛變美！營養師李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發文分享，由內而外散發美麗的食物，雞蛋是最強的變美法寶、豬肝是回春好物、牛肉Q彈美肌、紅酒打造好氣色、鮭魚抗氧化、納豆防止老化、西洋芹告別熊貓眼、茄子是除皺神器、南瓜是美肌好物、橘子化身水美眉。吃對食物很重要，不只維持健康，還能越來越漂亮。

10大食物無痛變美

●雞蛋 富含蛋白質，是人體細胞的主要構成物；也富含鋅，有助於皮膚組織蛋白質的合成，可說是最強的變美法寶！

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●豬肝 要選擇豬肝而非粉肝，豬肝含有B群，可以維持肌膚健康，有效預防皺紋與肌膚鬆弛，也能滋潤全身，是回春好物。注意不要燙太久，這樣才能保留B群。

●牛肉 富含胺基酸與鐵，讓肌膚年輕有彈性。適量的脂肪還能增加光澤感，輕鬆獲得韓妞的水光肌。

●紅酒 適當喝酒能夠讓血液循環，活絡氣血，讓氣色變好。紅酒裡的白藜蘆醇，也有抗氧化功效，打造白裡透紅的肌膚。

營養師說，納豆含有豐富的多胺，能活躍新陳代謝並防止老化；示意圖。（圖取自photoAC）

●鮭魚 鮭魚含有的紅色色素「蝦青素」，是抗氧化能力非常厲害的營養素，可說是海中最強抗氧化劑。

●納豆 含有豐富的多胺，能活躍新陳代謝並防止老化。另外，納豆激酶還有清血的功效，一天一盒，就可省下醫美的費用。

●西洋芹 芹菜素能有效安定神經，改善失眠；鉀離子能幫助消除腫脹的眼袋，不僅告別熊貓眼，還可得到亮晶晶的迷人電眼。

●茄子 茄子皮裡的茄黃酮苷，有高度抗氧化力，能夠擊退造成皺紋的活性氧，可說是超強除皺神器。

●南瓜 維生素A可增進皮膚與黏膜健康，預防痘痘與粉刺產生，全方位守護漂亮臉蛋，是美肌好物。

●橘子 β-隱黃素能有效守護，皮膚角質層的水分；維生素C能促進合成膠原蛋白，讓皮膚看起來水潤有光澤。

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