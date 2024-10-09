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健康網》秋刀魚護心、促腦發育！ 3招挑選最新鮮

2024/10/09 08:31

漁業署分享3招挑選新鮮秋刀魚：選眼睛清澈、全魚光滑有亮澤、按壓腹部無黏液從排泄口溢出；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

漁業署分享3招挑選新鮮秋刀魚：選眼睛清澈、全魚光滑有亮澤、按壓腹部無黏液從排泄口溢出；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進入深秋來點當季美味「秋刀魚」養生。農業部漁業署於臉書發文指出，秋刀魚營養豐富，像是omega-3不飽和脂肪酸、維生素B12等，能幫助維護心血管健康、幼兒腦部發育、維持神經及腸胃系統完整運作，好處多多。並分享挑「鱻」3招：選眼睛清澈、全魚光滑有亮澤、按壓腹部無黏液從排泄口溢出。

秋刀魚是遠洋漁船重要漁獲

漁業署說明，秋刀魚多半分布在溫帶水域，喜歡的水溫是攝氏15到18℃，所以台灣沿近海其實並不生產秋刀魚，但秋刀魚卻是台灣遠洋漁船的重要漁獲之一，且捕撈秋刀魚的漁船同時也是魷釣漁船，每年2到5月魷釣船會前往阿根廷、福克蘭群島海域捕撈魷魚，6到11月則換成棒受網設備前往北太平洋捕捉秋刀魚。

漁業署描述，秋刀魚身體極延長而纖細，側扁。口小，兩頷延長而尖呈細長，喙狀，下頷略突出於上頷，牙齒極細小。體被細小圓鱗，側線位於體側下方，接近腹面。體背部及側上方為暗灰青色，腹側面銀白色。

當受大型肉食性魚類獵捕時，會成群躍出水面。屬於常見食用魚，經濟價值高。全世界目前描述有4屬7種，台灣無紀錄。

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