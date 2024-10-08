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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

早期荷爾蒙陽性乳癌別輕忽！醫：長達20年都可能復發

2024/10/08 16:40

醫師與早期荷爾蒙陽性乳癌病友提醒要注意癌症復發風險。（記者林惠琴攝）

醫師與早期荷爾蒙陽性乳癌病友提醒要注意癌症復發風險。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕今年47歲的鋼琴老師許小姐，34歲時因莫名咳嗽半年與觸摸乳房有硬塊就醫，確診少見的早期「三陽性乳癌」，也就是3種荷爾蒙受體呈現陽性，配合醫囑治療與按時追蹤，沒想到9年後胸側皮膚冒出濕疹，化驗後發現是乳癌復發！

台灣癌症基金會於今年7月24日至8月12日，針對第1至3期早期荷爾蒙陽性乳癌病友進行線上問卷調查，總計回收715份有效問卷。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，問卷結果發現，約9成早期病友擔心復發，確診5年內近4成「非常擔心」，但5年後就降為2成4。另外，逾5成不知道早期荷爾蒙陽性乳癌術後20年內仍有1至5成的復發風險，且近1成低估長期復發風險。

此次調查也發現，近2成病友未遵照醫囑按時服藥，原因以忘記、擔心副作用最常見，其他還包括「因為按時追蹤，不需吃藥長達5年」、「身體還有其他疾病，擔心吃藥太多」、「覺得荷爾蒙陽性不嚴重，不用吃藥長達5年」等。

蔡麗娟表示，調查結果顯示，早期荷爾蒙陽性乳癌病友對風險實際程度不完全了解，因此輕忽按時服藥與回診必要性。

林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶表示，乳癌為我國婦女發生率癌症首位，每年約新增1.5萬人，近6至7成屬於荷爾蒙陽性乳癌，9成確診時為早期。

郭玟伶指出，過去早期荷爾蒙陽性乳癌被視為「溫和的癌症」，復發風險低，但隨著醫學進步，越來越多研究發現，相較於HER2或三陰性乳癌等荷爾蒙陰性乳癌復發集中在術後3至5年，荷爾蒙陽性乳癌則是術後5年內復發風險較低，卻持續20年存在復發可能性。

根據國外最新大型研究，早期荷爾蒙陽性乳癌，第2期癌友在術後20年內每3人有1人會面臨復發轉移。此外，研究顯示早期荷爾蒙陽性乳癌，即使淋巴無轉移也不能掉以輕心，因為每10人就有1人在3年內復發，每5人就有1人在20年內復發。

郭玟伶指出，對抗早期荷爾蒙陰性乳癌就像短跑，術後積極奮戰5年就能減少復發，但預防早期荷爾蒙陽性乳癌復發就像跑馬拉松，建議癌友堅持20年定期追蹤，隨時關注醫療進展，遵從醫囑持續治療，並維持健康生活形態與飲食習慣。

台北榮總副院長曾令民也強調，美國乳癌死亡率自1975至2019年共降低58％，可歸功於「篩檢」、「早期治療」與「晚期治療」。現階段我國也將篩檢列為乳癌的主要防治策略，期待藉由強化早期篩檢、持續治療、規律回診追蹤的衛教，加速實現2030年癌症死亡率下降1/3的「健康台灣」目標。

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