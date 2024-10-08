自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

35歲新手爸抱娃上樓心絞痛 竟是血管阻塞8成

2024/10/08 15:40

朱永譁醫師呼籲，民眾平時應減少攝取高飽和脂肪及反式脂肪，並規律進行有氧運動，以改善血壓控制並降低心血管疾病死亡率。（記者陳建志攝）

朱永譁醫師呼籲，民眾平時應減少攝取高飽和脂肪及反式脂肪，並規律進行有氧運動，以改善血壓控制並降低心血管疾病死亡率。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕35歲陳姓新手爸爸，日前抱著剛出生小孩上樓換尿布，結果才走到二樓就感到胸悶、心絞痛，休息後狀況雖好轉，但妻子仍催促就醫，心電圖檢查顯示正常，但醫師安排運動心電圖檢查後卻發現波形異常，進一步檢查後建議安排心導管支架手術，順利打通已阻塞80%的「左後迴旋支」血管，讓他鬆了一口氣。

亞大醫院心臟內科醫師朱永譁指出，心臟表面有多條冠狀動脈負責供應心臟血液與養分，一旦血管發生狹窄或堵塞，血液與養分不易通過，就會造成心臟缺氧而引發心絞痛，甚至發生急性心肌梗塞，進而導致心臟肌肉壞死、心臟衰竭甚至猝死，也就是所謂的「冠心病」。

朱永譁指出，根據統計，發生心絞痛最常見有四個常見時間點：分別是運動、吃飯、情緒波動以及天氣變化，而原本應屬於50歲以上中高年齡族群的心血管疾病，近年隨著飲食習慣、個人作息以及抽菸等因素，導致出現心絞痛的年齡層有降低趨勢。

以該名患者為例，雖年紀輕，但菸齡卻長達10多年，且體重高達90公斤，並有三高問題，原本就屬於心血管狹窄高風險族群，雖一開始心電圖是正常，但運動心電圖卻出現異常波段，才會出現「心臟缺氧」前兆，經安排心導管檢查，發現左後迴旋支阻塞達80%，決定置放支架，術後大幅改善阻塞情形。

35歲陳姓男子抱娃上樓卻胸悶、心絞痛，安排運動心電圖卻出現異常波段（紅圈處），進一步檢查才發現左後迴旋支阻塞達80%。（記者陳建志翻攝）

35歲陳姓男子抱娃上樓卻胸悶、心絞痛，安排運動心電圖卻出現異常波段（紅圈處），進一步檢查才發現左後迴旋支阻塞達80%。（記者陳建志翻攝）

不過朱永譁強調，並非所有心絞痛症狀都須安排手術，若血管阻塞小於70%時，會建議先以藥物治療，除非藥物治療效果不佳，或者患者身體狀況難以改變，才會建議安排做心導管檢查，後續再評估執行心導管氣球擴張術或放置心血管支架，避免病情惡化。

朱永譁並呼籲，民眾平時應減少攝取高飽和脂肪及反式脂肪，多食用新鮮水果和蔬菜，規律地進行有氧運動（每週5-7天至少30分鐘的中等強度運動），以改善血壓控制並降低心血管疾病死亡率，但血壓控制不良患者則不建議進行高強度運動，同時務必戒除抽菸及過度飲酒，以及維持情緒穩定，降低生活壓力，必要時不妨安排定期體檢早期發現潛在問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中